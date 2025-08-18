تدشين فيلم سينمائي يحارب المخدرات .. والعرض الأول بمحافظة مأرب برعاية رسمية

الإثنين 18 أغسطس-آب 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - عبدالله العطار – خاص

دشّنت الهيئة العالمية للإغاثة والتنمية "أنصر"، اليوم، في محافظة مأرب، العرض الأول لفيلم "على حافة الهاوية"، برعاية وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف صالح البكري، وبحضور رسمي وتنظيمي وإعلامي واسع.

ويُسلط الفيلم الضوء على آفة المخدرات التي باتت تشكل تهديداً ملحوظاً لعدد من الشباب في اليمن خلال السنوات الأخيرة، ويُعد من أبرز الأعمال التوعوية التي خرجت إلى النور بجهود شبابية خالصة.

وفي الفعالية، عبّر مدير مكتب "أنصر" في مأرب عزالدين العمري عن فخر المؤسسة برعاية هذا العمل التوعوي الذي يتناول قضية مجتمعية هامة، داعياً إلى تبني مثل هذه المبادرات التي تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وتسليط الضوء على الظواهر السلبية ومعالجتها بأساليب فنية وإعلامية مؤثرة.

من جانبه، أوضح مخرج الفيلم البراء الحسني، التحديات التي واجهها فريق العمل خلال مراحل الإنتاج، مشيداً بإصرار الشباب القائمين على المشروع، ومثمّناً دعم وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة "أنصر" لإنجاح هذا العمل النوعي.

إلى ذلك، أكد مستشار وزير الشباب والرياضة داوود علوه، أهمية استثمار الطاقات الشبابية في إنتاج أعمال فكرية وتوعوية تساهم في خدمة القضايا الوطنية، مشيراً إلى استعداد الوزارة بقيادة الوزير البكري، بالتنسيق مع مؤسسة "أنصر"، لتبني مثل هذه المبادرات في إطار دعم الشباب، خاصة بالتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي للشباب.

كما عبّر الأستاذ عبدالرحمن النهاري عن إعجابه بأداء فريق العمل، داعياً إلى إنشاء حاضنات متخصصة لاحتضان هذه المواهب الشابة، مشدداً على حاجة المجتمع اليمني إلى مزيد من الإنتاجات الفنية والإعلامية ذات البعد المجتمعي.

وفي كلمته، أشاد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح بالمضامين التي تناولها الفيلم، وأثرها المتوقع في رفع مستوى الوعي لدى الشباب، مؤكداً دعم السلطة المحلية لمثل هذه الأفكار والمبادرات الهادفة.

كما قدّم كل من الفنان فهد القرني، والكاتب حسن عناب، والمصورة دعاء أمين، تقييماً فنياً للفيلم، مشيدين بالتناغم الفني بين عناصر الإنتاج، وداعين الجهات الرسمية والخاصة إلى تبني مثل هذه التجارب الإبداعية بما يخدم قضايا المجتمع.

حضر الفعالية عدد من وكلاء المحافظات، والمستشارين، ومدراء العموم، وممثلي المنظمات الدولية والمحلية، وممثلي وسائل الإعلام، والقطاع الخاص.