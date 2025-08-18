تدشين فيلم سينمائي يحارب المخدرات .. والعرض الأول بمحافظة مأرب برعاية رسمية مأرب برس يكشف معالم القرارات الأممية الجديدة التي ستصدر عن مجلس الأمن بخصوص اليمن وستكون مكملة للقرار 2216 .. أبرز البنود والمضامين السعودية تستعد لإطلاق ''علّام'' أول نموذج ذكاء اصطناعي عربي مأرب تدشّن البطولة الثالثة للكاراتيه للأشبال والناشئين بمشاركة 35 لاعباً. قرار رسمي بتوحيد وتحديد الرسوم الجامعية في الجامعات الحكومية ورسوم النفقة الخاصة والدراسات العليا حضرموت تشهد سيولاً وأمطاراً غزيرة مع توقعات باستمرارها لثلاثة أيام قادمة مهلة 3 أيام منحها البنك المركزي لكآفة شركات ومنشآت الصرافة في اليمن وزير الدفاع يزور كلية الطيران والدفاع الجوي بمأرب ويشدد على الإنضباط العسكري الكشف عن تحركات في مجلس الأمن لاصدار قرارات وتدابير جديدة ضد الحوثيين الأرصاد يتوقع هطول أمطار على عدن وعدة محافظات
أعلنت شركة «هيوماين» المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة في السعودية استعدادها لإطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي «علّام» بنهاية شهر أغسطس الجاري.
ويُعد «علّام» أول نموذج أساسي عربي يتم تطويره بالكامل في المملكة، بقدرات متقدمة لفهم اللغة العربية بمختلف لهجاتها، مع مراعاة الخصوصية الثقافية والقيم المجتمعية.
وسيُتاح النموذج عبر تطبيق «هيوماين شات» لتمكين الأفراد والجهات من الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة، فيما أكدت الشركة أن المرحلة القادمة ستشهد توسعًا في تقديم حلول وخدمات تستهدف التعليم، والقطاع الحكومي، وبيئة الأعمال.
يمثل إطلاق «علّام» محطة محورية في مسيرة السعودية لتعزيز ريادتها الرقمية عالميًا، ودعم أهداف رؤية 2030 نحو بناء اقتصاد معرفي متكامل يقوده الابتكار والتقنيات الحديثة.