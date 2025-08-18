مأرب تدشّن البطولة الثالثة للكاراتيه للأشبال والناشئين بمشاركة 35 لاعباً.

الإثنين 18 أغسطس-آب 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - عبدالله العطار – خاص

دشّن وكيل محافظة مأرب علي الفاطمي، اليوم، فعاليات البطولة الثالثة للكاراتيه لفئتي الأشبال والناشئين، التي ينظمها فرع اتحاد الكاراتيه بالمحافظة، خلال الفترة من 18 إلى 20 أغسطس الجاري، بمشاركة 35 لاعباً من مختلف أندية ومراكز التدريب في المحافظة، وذلك بدعم وإشراف مكتب الشباب والرياضة بمحافظة مأرب.

وخلال التدشين، أكد وكيل المحافظة علي الفاطمي، أن تنظيم هذه البطولة يأتي في إطار الاهتمام برعاية المواهب الرياضية وتوفير المساحات المناسبة لتطوير قدراتهم، مشيراً إلى أن السلطة المحلية تولي قطاع الشباب والرياضة أهمية كبيرة كونه يمثل ركيزة أساسية في بناء المجتمع.

وقال الفاطمي: "نسعد اليوم برؤية هذه الكوكبة من الأشبال والناشئين يتنافسون في جو رياضي راقٍ، يعكس مستوى التطور الذي وصلت إليه رياضة الكاراتيه في المحافظة، ونشجع استمرار مثل هذه الفعاليات التي تساهم في تنمية القيم الإيجابية والانضباط لدى الشباب".

من جانبه، أوضح مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة علي حشوان، أن إقامة البطولة يأتي ضمن خطة المكتب لدعم مختلف الألعاب الرياضية، لافتاً إلى أن المكتب يعمل بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية لتوسيع قاعدة المشاركة وتفعيل الأنشطة على مدار العام بما يسهم في احتضان المواهب وصقلها.

بدوره، أشار رئيس فرع اتحاد الكاراتيه بمأرب فيصل الصبري، إلى أن البطولة تهدف إلى اكتشاف المواهب الواعدة وتقييم مستوى الأداء الفني للاعبين، ضمن استعدادات الفرع للمشاركات القادمة على المستويين المحلي والخارجي، مؤكداً أن الاتحاد يواصل العمل على تطوير القدرات وتحسين البنية الفنية بما يخدم تطور اللعبة في المحافظة.