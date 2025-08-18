حضرموت تشهد سيولاً وأمطاراً غزيرة مع توقعات باستمرارها لثلاثة أيام قادمة

الإثنين 18 أغسطس-آب 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

تشهد معظم مناطق وادي حضرموت والصحراء ، هطول أمطار من متوسطة الى غزيرة أدت إلى تدفق السيول في الأودية والشعاب، في ظل توقعات باستمرار الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة.

وبلغ منسوب مياه الأمطار 15.3 ملم، وفقًا لبيانات أولية صادرة عن محطة الأرصاد الجوية بمطار سيئون الدولي، التي أشارت إلى أن الأمطار شملت مناطق واسعة تمتد من مديرية السوم شرقًا حتى مديرية العبر غربًا، مصحوبة برياح معتدلة وانخفاض نسبي في درجات الحرارة.

وتسببت الأمطار في جريان عدد من الأودية، ما استدعى تحذيرات من الجهات المحلية للمواطنين بتوخي الحذر، خصوصًا في ممرات السيول والمناطق المنخفضة.

وأفادت محطة الأرصاد، بأن المؤشرات الحالية تدل على استمرار الأمطار لثلاثة أيام قادمة، مع احتمال تزايد حدة الحالة الجوية في بعض المناطق، مطالبة المواطنين بمتابعة النشرات الرسمية.