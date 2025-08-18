قرار رسمي يقضي بتوحيد وتحديد الرسوم الجامعية في الجامعات الحكومية ورسوم النفقة الخاصة والدراسات العليا حضرموت تشهد سيولاً وأمطاراً غزيرة مع توقعات باستمرارها لثلاثة أيام قادمة مهلة 3 أيام منحها البنك المركزي لكآفة شركات ومنشآت الصرافة في اليمن وزير الدفاع يزور كلية الطيران والدفاع الجوي بمأرب ويشدد على الإنضباط العسكري الكشف عن تحركات في مجلس الأمن لاصدار قرارات وتدابير جديدة ضد الحوثيين الأرصاد يتوقع هطول أمطار على عدن وعدة محافظات قرار مفاجىء في الأهلي بشأن مصير فرانك كيسيه رعب بأحد أسواق مصر.. اشتباكات مسلحة ورصاص كالمطر بعد ظهور الخط سي آي إيه من النصر الموهوم إلى الهزيمة المدوية.. الكشف عن كواليس الفشل في أفغانستان الكشف عن مخاطر خفية من النوم مع تشغيل المروحة.. هل يؤدي للإصابة بنوبات قلبية
تشهد معظم مناطق وادي حضرموت والصحراء ، هطول أمطار من متوسطة الى غزيرة أدت إلى تدفق السيول في الأودية والشعاب، في ظل توقعات باستمرار الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة.
وبلغ منسوب مياه الأمطار 15.3 ملم، وفقًا لبيانات أولية صادرة عن محطة الأرصاد الجوية بمطار سيئون الدولي، التي أشارت إلى أن الأمطار شملت مناطق واسعة تمتد من مديرية السوم شرقًا حتى مديرية العبر غربًا، مصحوبة برياح معتدلة وانخفاض نسبي في درجات الحرارة.
وتسببت الأمطار في جريان عدد من الأودية، ما استدعى تحذيرات من الجهات المحلية للمواطنين بتوخي الحذر، خصوصًا في ممرات السيول والمناطق المنخفضة.
وأفادت محطة الأرصاد، بأن المؤشرات الحالية تدل على استمرار الأمطار لثلاثة أيام قادمة، مع احتمال تزايد حدة الحالة الجوية في بعض المناطق، مطالبة المواطنين بمتابعة النشرات الرسمية.