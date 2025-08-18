وزير الدفاع يزور كلية الطيران والدفاع المدني بمأرب ويشدد على الإنضباط العسكري

الإثنين 18 أغسطس-آب 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 224

اطّلع وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، اليوم، ومعه رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، على سير العملية التعليمية والتأهيلية في كلية الطيران والدفاع الجوي بمحافظة مأرب.

وشدد وزير الدفاع، على الجد والاجتهاد في التدريب والتأهيل، والانضباط العسكري الصارم، إلى جانب الإعداد المعنوي والقتالي..داعياً الطلبة إلى استشعار حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ اليمن.

ونقل وزير الدفاع، تحيات القيادة السياسية والعسكرية العليا ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأعضاء المجلس، ودولة رئيس الوزراء سالم بن بريك، لقيادة ومنتسبي كلية الطيران والدفاع الجوي..مشيداً بجهود قيادة الكلية وهيئة التدريس والمدربين في اعادة بناء هذه المؤسسة التعليمية وإيصالها إلى مستوى متقدم يليق بالقوات المسلحة اليمنية.

وعبّر وزير الدفاع، عن سعادته بزيارة هذا الصرح التعليمي الشامخ الذي يرفد القوات المسلحة بكوادر مؤهلة علمياً وعملياً..مشيراً الى الكلية تمثل ركيزة اساسية في بناء القوات المسلحة..مؤكدا أن القوات المسلحة باتت تتمتع بمستوى عالٍ من الانضباط والجاهزية.

من جانبه، اكد مدير كلية الطيران والدفاع الجوي، اللواء الركن أحمد البحش، ان الكلية تُعدّ إحدى ثمار جهود قيادة وزارة الدفاع، ورئاسة هيئة الأركان لإعادة بناء وتطوير القوات المسلحة...مشيراً إلى أن استئناف عمل الكليات العسكرية والمعاهد والمراكز المتخصصة يأتي في إطار عملية شاملة لرفد القوات المسلحة بالضباط المؤهلين علماً وسلوكاً وخبرة..مستعرضاً سير العملية التعليمية في الكلية والجهود المبذولة لضمان جودة التعليم العسكري والارتقاء به.

وخلال الزيارة، شهد وزير الدفاع عرضاً عسكرياً مهيباً نفذه طلبة الكلية، استعرضوا من خلاله المهارات والانضباط الذي تلقوه خلال الفترة الماضية من الدراسة.