الكشف عن تحركات في مجلس الأمن لاصدار قرارات وتدابير جديدة ضد الحوثيين

كشف وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، في حوار مع الشرق الأوسط، عن تحركات في مجلس الأمن لإصدار قرارات جديدة مكمّلة للقرار 2216، تتضمن تدابير موحدة ضد الحوثيين، مشدداً على أن الحكومة ستتعامل معها بمرونة في إطار الشرعية الدولية.

واتهم الزنداني ميليشيا الحوثي بتعطيل جهود المبعوث الأممي وإبقاء عملية السلام في حالة جمود، مؤكداً أن إيران تدفعهم إلى رفض أي تسوية وإطالة أمد الحرب.

الزنداني أكد بأن الحوثيين لا يؤمنون بالسلام، وقال إن الخيار العسكري يظل قائماً ما دام التهديد مستمراً.

وربط الوزير تحسن سعر صرف الريال اليمني بالانسجام بين مؤسسات الدولة والإجراءات الصارمة للبنك المركزي ضد المضاربين، متعهداً بمزيد من الإصلاحات الاقتصادية.

وأكد الزنداني أن السعودية "الداعم الأساسي" لليمن في التنمية والإغاثة وإعادة الإعمار، وأنها تحظى بأولوية مطلقة في السياسة الخارجية اليمنية. كما أشار إلى اتساع الحضور الدبلوماسي لليمن بعد اعتماد أكثر من 70 سفيراً لدى الحكومة الشرعية، وبدء عدد من الدول خطوات لإعادة فتح سفاراتها في عدن.

وفي ملف التهريب، شدد الوزير على أن إيران ما زالت تزوّد الحوثيين بالأسلحة والصواريخ، محذراً من استمرار تجاهل المجتمع الدولي لهذه الانتهاكات، وكاشفاً عن متابعة حكومته لشحنة مسيّرات وأجهزة متطورة ضُبطت في ميناء عدن ضمن شحنة تجارية قادمة من الصين.