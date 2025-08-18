وزير الدفاع يزور كلية الطيران والدفاع المدني بمأرب ويشدد على الإنضباط العسكري الكشف عن تحركات في مجلس الأمن لاصدار قرارات وتدابير جديدة ضد الحوثيين الأرصاد يتوقع هطول أمطار على عدن وعدة محافظات قرار مفاجىء في الأهلي بشأن مصير فرانك كيسيه رعب بأحد أسواق مصر.. اشتباكات مسلحة ورصاص كالمطر بعد ظهور الخط سي آي إيه من النصر الموهوم إلى الهزيمة المدوية.. الكشف عن كواليس الفشل في أفغانستان الكشف عن مخاطر خفية من النوم مع تشغيل المروحة.. هل يؤدي للإصابة بنوبات قلبية مصدر أمني بمأرب يوضح ملابسات احتجاز ''الضابط'' حمود هزاع ويدعو وسائل الإعلام للتحري والدقة صحيفة أمريكية تكشف عن هدية خرج بها بوتين من قمة ألاسكا.. فما هي؟ ساعة الصفر الإيرانية.. لاريجاني يحدد المسار ونعيم قاسم يطلق المواجهة في لبنان
كشف وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، في حوار مع الشرق الأوسط، عن تحركات في مجلس الأمن لإصدار قرارات جديدة مكمّلة للقرار 2216، تتضمن تدابير موحدة ضد الحوثيين، مشدداً على أن الحكومة ستتعامل معها بمرونة في إطار الشرعية الدولية.
واتهم الزنداني ميليشيا الحوثي بتعطيل جهود المبعوث الأممي وإبقاء عملية السلام في حالة جمود، مؤكداً أن إيران تدفعهم إلى رفض أي تسوية وإطالة أمد الحرب.
الزنداني أكد بأن الحوثيين لا يؤمنون بالسلام، وقال إن الخيار العسكري يظل قائماً ما دام التهديد مستمراً.
وربط الوزير تحسن سعر صرف الريال اليمني بالانسجام بين مؤسسات الدولة والإجراءات الصارمة للبنك المركزي ضد المضاربين، متعهداً بمزيد من الإصلاحات الاقتصادية.
وأكد الزنداني أن السعودية "الداعم الأساسي" لليمن في التنمية والإغاثة وإعادة الإعمار، وأنها تحظى بأولوية مطلقة في السياسة الخارجية اليمنية. كما أشار إلى اتساع الحضور الدبلوماسي لليمن بعد اعتماد أكثر من 70 سفيراً لدى الحكومة الشرعية، وبدء عدد من الدول خطوات لإعادة فتح سفاراتها في عدن.
وفي ملف التهريب، شدد الوزير على أن إيران ما زالت تزوّد الحوثيين بالأسلحة والصواريخ، محذراً من استمرار تجاهل المجتمع الدولي لهذه الانتهاكات، وكاشفاً عن متابعة حكومته لشحنة مسيّرات وأجهزة متطورة ضُبطت في ميناء عدن ضمن شحنة تجارية قادمة من الصين.