الأرصاد يتوقع هطول أمطار على عدن وعدة محافظات

الإثنين 18 أغسطس-آب 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 407

توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، تأثر العاصمة المؤقتة عدن، بأمطار رعدية متفاوتة الشدة ورياح شديدة، وذلك بحسب مخرجات التنبؤات العددية.

وقال مركز التنبؤات الجوية، اليوم، "تشير مخرجات التنبؤات العددية إلى تأثر محافظة عدن، خلال الـ 48 ساعة القادمة، بأمطار رعدية متفاوتة الشدة ورياح شديدة مصاحبة لها".

كما توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الإثنين، أن يكون الطقس في المناطق الساحلية والقريبة منها، رطب وحار إلى حار جداً، وصحو إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكوّن الضباب على أجزاء من محافظة المهرة، وأمطار رعدية على أجزاء من السواحل الجنوبية والجنوبية الغربية وسواحل البحر الأحمر، والرياح خفيفة إلى معتدلة تنشط نهاراً، بينما تكون الرياح نشطة إلى قوية على أرخبيل سقطرى.

وتوقّع المركز أن تشهد المرتفعات الجبلية، طقس صحو إلى غائم جزئياً، مع احتمال هطول أمطار رعدية بعضها غزيرة ومصحوبة بحبات البرد متفرقة على أجزاء من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية من صعدة شمالاً حتى محافظات تعز، لحج والضالع، وتمتد شرقاً حتى محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، البيضاء وأبين، وكذا أن تشهد المناطق الصحراوية والهضبية، طقس غائم جزئياً، مع احتمال هطول أمطار رعدية متفرقة على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب والجوف، وحار إلى شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط نهاراً مثيرة للرمال والأتربة.

ووفقاً للنشرة الجوية، فانه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم الإثنين، في المناطق الساحلية والقريبة منها كالتالي: عدن 36 / 29 - المكلا 34 / 26 - الحديدة 36 / 29 - سقطرى 32 / 25 - المخا 36 / 30 - الغيضة 29 / 23 - زنجبار 37 / 29 - لحج 38 / 29 ، وفي المناطق الصحراوية والهضبية كالتالي: سيئون 40 / 27 - مأرب 40 / 26 - عتق 38 / 26 - بيحان 38 / 27 ، وفي المناطق الجبلية كالتالي: صنعاء 31 / 16 - تعز 29 / 20 - ذمار 27 / 12 - الضالع 35 / 20 - إب 27 / 14 - البيضاء 28 / 14 .

وحذّر المركز، المواطنين في المناطق المتوقّع هطول أمطار عليها من التواجد في مجاري السيول والوديان، ومن العواصف الرعدية والرياح الشديدة المصاحبة لها، ومن الانزلاقات الصخرية .. مهيباً بهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب مخاطرها، كما حذّر المركز، الأخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات طويلة .. مهيباً بالأخوة المواطنين في المناطق الساحلية بأخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الرطبة.

فيما توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، في نشرته البحرية اليومية، اليوم الإثنين، أن تكون حالة البحر في سواحل شبوة وأبين وعدن وباب المندب والسواحل الغربية خفيف إلى معتدل الموج، وفي سواحل المهرة وحضرموت معتدل إلى مضطرب الموج، وفي سواحل أرخبيل سقطرى مضطرب إلى شديد الاضطراب، وكذا أن تكون حالة البحر لمياهنا الإقليمية في البحر الأحمر خفيف إلى معتدل الموج، وفي خليج عدن معتدل إلى مضطرب الموج، وفي بحر العرب مضطرب إلى شديد الاضطراب.

وحذّر المركز، ربابنة السفن والصيادين ورواد البحر حول أرخبيل سقطرى وسواحل محافظتي المهرة وحضرموت ومياهنا الإقليمية في بحر العرب من اضطراب البحر وارتفاع الموج، وكذا الأخوة المواطنين في سواحل محافظات شبوة، أبين، عدن ولحج من التيارات الساحبة.