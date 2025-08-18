قرار مفاجىء في الأهلي بشأن مصير فرانك كيسيه

الإثنين 18 أغسطس-آب 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

قرر النادي الأهلي مفاجأة لاعبه فرانك كيسيه بقرار جديد في ظل اقترب النادي من حسم صفقة السويسري دينيس زكريا من موناكو الفرنسي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ومنح الأهلي الضوء الأخضر للاعب الوسط الايفواري فرانك كيسيه لمناقشة العروض الأوروبية المقدمة له خلال الميركاتو الصيفي الجاري، خاصة وأن اللاعب بات أقرب للرحيل عن الفريق.

ويقترب الأهلي من حسم التعاقد مع دينيس زكريا من نادي موناكو الفرنسي، بعد حسم الاتفاق على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية الخاصة بالصفقة