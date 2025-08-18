رعب بأحد أسواق مصر.. اشتباكات مسلحة ورصاص كالمطر بعد ظهور الخط سي آي إيه من النصر الموهوم إلى الهزيمة المدوية.. الكشف عن كواليس الفشل في أفغانستان الكشف عن مخاطر خفية من النوم مع تشغيل المروحة.. هل يؤدي للإصابة بنوبات قلبية مصدر أمني بمأرب يوضح ملابسات احتجاز ''الضابط'' حمود هزاع ويدعو وسائل الإعلام للتحري والدقة صحيفة أمريكية تكشف عن هدية خرج بها بوتين من قمة ألاسكا.. فما هي؟ ساعة الصفر الإيرانية.. لاريجاني يحدد المسار ونعيم قاسم يطلق المواجهة في لبنان تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم «عملاق الشركات السعودية» توقع صفقة قيمتها 11مليار دولار لتطوير أصول الغاز الصخري برشلونة يهزم مايوركا بثلاثية في مستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني ميسي يعود من الإصابة ويقود إنتر ميامي للفوز على غالاكسي
تداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو صادماً لاشتباكات عنيفه باستخدام الأسلحة النارية في أحد الأسواق الشعبية بمحافظة قنا وسط البلاد.
"فيلم رعب" بأحد أسواق مصر.. اشتباكات مسلحة ورصاص كالمطر بعد ظهور "الخط" ووثقت الواقعة كاميرا مراقبة، يظهر فيها طرفان يتبادلان إطلاق النيران بسوق أبو دياب بمركز دشنا في محافظة قنا، وقد تطاير الرصاص في كل اتجاه وهرع المارة إلى الاحتماء، وسط حالة من الرعب.
وقال أحد الحسابات التي نشرت فيديو للواقعة: "مصدوم من المنظر لدرجة إني مش مصدق إنه حقيقي، ده فيلم رعب ضرب نار وبلطجة وفرض إتاوات تحت تهديد السلاح بأحد أسواق محافظة قنا مركز دشنا".
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن أجهزة الأمن تلاحق مطلوبين في واقعة الاشتباكات المسلحة، مشيرة إلى توجيه مأموريات أمنية لضبط أحد العناصر الخطيرة التي ظهرت في الفيديو ويدعى صدام.
ووفقا لإعلام محلي، فإن صدام مطلوب على ذمة قضايا، وظهر بشكل مفاجئ ليطالب الأهالي بإخلاء سوق قرية أبو دياب بدعوى وقوع اشتباك محتمل مع خصومه.
وفي أحد الفيديوهات التي وثقت الواقعة، سُمع صدام وهو يطالب الباعة والمواطنين بإخلاء المنطقة وهو يحمل سلاحه، ويقول: "الدم هيتخلط على بعضه"، في إشارة إلى معركة نارية متوقعة، كما أطلق الرصاص تهديدا لأحد الأشخاص الذي رفض الانصياع لمطلبه.
وشنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، بالتنسيق مع قوات الأمن المركزي والأمن العام حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون المتورطين في واقعة مشاجرة السوق بالأسلحة النارية