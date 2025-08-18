الإثنين 18 أغسطس-آب 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 52

تداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو صادماً لاشتباكات عنيفه باستخدام الأسلحة النارية في أحد الأسواق الشعبية بمحافظة قنا وسط البلاد.

"فيلم رعب" بأحد أسواق مصر.. اشتباكات مسلحة ورصاص كالمطر بعد ظهور "الخط" ووثقت الواقعة كاميرا مراقبة، يظهر فيها طرفان يتبادلان إطلاق النيران بسوق أبو دياب بمركز دشنا في محافظة قنا، وقد تطاير الرصاص في كل اتجاه وهرع المارة إلى الاحتماء، وسط حالة من الرعب.

وقال أحد الحسابات التي نشرت فيديو للواقعة: "مصدوم من المنظر لدرجة إني مش مصدق إنه حقيقي، ده فيلم رعب ضرب نار وبلطجة وفرض إتاوات تحت تهديد السلاح بأحد أسواق محافظة قنا مركز دشنا".

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن أجهزة الأمن تلاحق مطلوبين في واقعة الاشتباكات المسلحة، مشيرة إلى توجيه مأموريات أمنية لضبط أحد العناصر الخطيرة التي ظهرت في الفيديو ويدعى صدام.

ووفقا لإعلام محلي، فإن صدام مطلوب على ذمة قضايا، وظهر بشكل مفاجئ ليطالب الأهالي بإخلاء سوق قرية أبو دياب بدعوى وقوع اشتباك محتمل مع خصومه.

وفي أحد الفيديوهات التي وثقت الواقعة، سُمع صدام وهو يطالب الباعة والمواطنين بإخلاء المنطقة وهو يحمل سلاحه، ويقول: "الدم هيتخلط على بعضه"، في إشارة إلى معركة نارية متوقعة، كما أطلق الرصاص تهديدا لأحد الأشخاص الذي رفض الانصياع لمطلبه.

وشنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، بالتنسيق مع قوات الأمن المركزي والأمن العام حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون المتورطين في واقعة مشاجرة السوق بالأسلحة النارية