الكشف عن مخاطر خفية من النوم مع تشغيل المروحة.. هل يؤدي للإصابة بنوبات قلبية

قد يبدو النوم مع تشغيل المروحة في ليالي الصيف الحارة أمرًا طبيعيًا يلجأ إليه الملايين حول العالم للتغلب على الحر والرطوبة، لكن حذرت دراسة علمية حديثة من أن هذه العادة الشائعة قد تخفي وراءها مخاطر خطيرة على صحة القلب، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من الجفاف أو مشاكل قلبية سابقة، بحسب موقع تايمز ناو.

مخاطر تشغيل المروحة أثناء النوم في ظل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، خصوصًا في أشهر الصيف، يجد الكثيرون في المروحة وسيلة بسيطة وموفرة لتلطيف الجو والشعور بالبرودة، خاصة عندما لا يتوافر مكيف الهواء إلا أن الباحثين يؤكدون أن تدفق الهواء المستمر من المروحة قد يؤدي إلى جفاف الجسم وتيبس العضلات ومشكلات في الجهاز التنفسي، وهو ما يضع عبئًا إضافيًا على الجهاز القلبي الوعائي.

ويحذر الأطباء من أن هذا التأثير قد يكون أكثر خطورة بالنسبة لمرضى القلب، حيث يمكن أن يزيد من احتمالية التعرض لنوبات قلبية أثناء النوم.

دراسة علمية تكشف الخطر أجرى علماء من جامعة سيدني تجربة علمية لاختبار تأثير المراوح على الجسم في بيئة حارة ورطبة شملت التجربة مجموعة من الأشخاص وُضعوا داخل غرفة بدرجة حرارة بلغت 39.2 درجة مئوية ورطوبة وصلت إلى 49%. خلال أربع جلسات متتالية، تم اختبار المشاركين في حالتين مختلفتين: الأولى:

مع ترطيب جيد للجسم، عبر شرب الماء والسوائل قبل وأثناء التجربة. الثانية: مع الجفاف المتعمد، حيث مُنعوا من تناول السوائل والأطعمة الغنية بالماء لمدة 24 ساعة تقريبًا.

في كل حالة، جرى تكرار التجربة مع تشغيل المروحة وبدونها، بينما تم قياس مؤشرات متعددة مثل معدل ضربات القلب، درجة حرارة الجسم الداخلية، معدل التعرق، الشعور بالعطش، وعدم الراحة الحرارية.

النتائج: المروحة تزيد العبء على القلب عند الجفاف أظهرت النتائج أن تشغيل المروحة مع وجود جفاف في الجسم يؤدي إلى زيادة فقدان العرق بنسبة 60% تقريبًا، ما يضاعف العبء على القلب ويُفاقم خطر النوبات القلبية.

وقال الدكتور كونور جراهام، قائد فريق الدراسة:"معظم الوفيات الناتجة عن موجات الحر تحدث لأشخاص لا يملكون مكيفات هواء، لكنهم غالبًا يعتمدون على المراوح.

صحيح أن المروحة قد تُخفف من الضغط الحراري عند درجات حرارة تصل إلى 39-40 درجة مئوية، لكنها تصبح ضارة إذا ارتفعت الحرارة أكثر من ذلك، إذ تُفاقم الإجهاد الحراري بدلًا من تقليله".

لماذا المروحة خطيرة في الطقس شديد الحرارة؟ يشرح الخبراء أن الهواء الساخن الناتج عن المروحة يُسرّع عملية ارتفاع حرارة الجسم بدلًا من تبريده، خاصة إذا كان الجسم يعاني من نقص السوائل.

ففي حالة الجفاف، لا يستطيع العرق أن يقوم بدوره في تبريد الجسم بكفاءة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع حرارة الجسم الداخلية بسرعة أكبر، وبالتالي إرهاق القلب بشكل خطير.

كيف تحمي قلبك في الطقس الحار والرطب؟ رغم التحذيرات، لا يعني ذلك التخلي عن المراوح تمامًا، بل استخدامها بحذر ووعي.

ويوصي الأطباء بعدد من الإرشادات لحماية القلب أثناء الطقس الحار: الحفاظ على ترطيب الجسم بشرب كميات كافية من الماء والسوائل.

تجنب النشاط البدني المرهق خلال ساعات ذروة الحرارة. البقاء في أماكن مكيفة قدر الإمكان، سواء المنزل أو المكتب أو مراكز التبريد العامة.

مراقبة العلامات التحذيرية مثل ألم الصدر، الدوخة، أو التعرق المفرط، والتدخل الطبي الفوري عند ظهورها.

تجنّب تشغيل المروحة في درجات حرارة تتجاوز 40 درجة مئوية