مصدر أمني بمأرب يوضح ملابسات احتجاز ''الضابط'' حمود هزاع ويدعو وسائل الإعلام للتحري والدقة

أكد مصدر أمني بمحافظة مأرب، أن الضابط في دائرة خدمة الدفاع الوطني بالقوات المسلحة، الملازم الثاني حمود قائد أحمد هزاع الهادي، تم احتجازه يوم أمس السبت بناءً على أوامر قبض صادرة عن النيابة العامة بتاريخ 14 أغسطس 2025، وذلك على خلفية التهم المنسوبة إليه، وقد جرى إحالتُه إلى النيابة العسكرية الثالثة لاستكمال إجراءات التحقيق وفقاً للقانون والأنظمة العسكرية النافذة.

وأشار المصدر إلى أن التعامل مع القضية سيتم في إطار الشفافية والالتزام بالإجراءات القانونية، مؤكداً حرص الجهات المختصة على ضمان العدالة وصون الحقوق.

ودعا المصدر كافة الجهات ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء إلى تحرّي الدقة والموضوعية في تناول هذه القضية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات المغلوطة، حتى استكمال مسار التحقيق والإجراءات القانونية.

تصريحات المصدر تأتي رداً على ما نشر خلال الساعات الماضية حول مزاعم اعتقال هزاع، على خلفية كتاباته وآرائه، بصفته صحفي.