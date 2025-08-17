مصدر أمني بمأرب يوضح ملابسات احتجاز ''الضابط'' حمود هزاع ويدعو وسائل الإعلام للتحري والدقة صحيفة أمريكية تكشف عن هدية خرج بها بوتين من قمة ألاسكا.. فما هي؟ ساعة الصفر الإيرانية.. لاريجاني يحدد المسار ونعيم قاسم يطلق المواجهة في لبنان تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم «عملاق الشركات السعودية» توقع صفقة قيمتها 11مليار دولار لتطوير أصول الغاز الصخري برشلونة يهزم مايوركا بثلاثية في مستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني ميسي يعود من الإصابة ويقود إنتر ميامي للفوز على غالاكسي دولة عربية توقف بث أربع قنوات فضائية بسبب تغطيتها لخبر صحفي أحزاب حضرموت تخرج عن صمتها وتؤكد رفضها القاطع المساس بالرموز القبلية والسياسية وتعلن موقفها من أي صدامات عسكرية داخل المحافظة ما أثر إجراءات البنك المركزي اليمني على ضبط السوق وديمومة استقرار الصرف؟
استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 17 أغسطس 2025، بالتوازي مع عطلة الأسواق العالمية.
وجاءت الأسعار كالتالي:
سعر الذهب اليوم في السعودية
بحسب منصة Saudi Gold Price، فإن سعر غرام الذهب من عيار 24 سجل نحو 402.96 ريال ( 107.46 دولار) للغرام الواحد، وفق آخر تحديث.
سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21
سجل سعر غرام الذهب من عيار 21 نحو 352.59 ريال (94.02 دولار)، وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 22 نحو 369.38 ريال (98.50 دولار)، كما سجل عيار 18 نحو 302.22 ريال (80.59 دولار).
سعر الذهب المستعمل في السعودية
بلغ سعر الذهب المستعمل في السعودية لعيار 22 نحو 364.38 ريال (97.17 دولار)، في حين سجل غرام الذهب عيار 21 نحو 347.59 ريال (92.69 دولار)، وبلغ متوسط السعر لعيار 18 نحو 297.22 ريال (79.26 دولار).
سعر السبائك الذهبية
سجل سعر سبيكة الذهب وزن 10 غرامات من عيار 24 نحو 4142.42 ريال (1104.65 دولار)، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 50 غرامًا نحو 20430.03 ريال (5448.01 دولار)، وسجل سعر سبيكة الذهب وزن كيلوغرام واحد نحو 405779.88 ريال (108207.97 دولار).