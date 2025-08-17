تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم

الأحد 17 أغسطس-آب 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 17 أغسطس 2025، بالتوازي مع عطلة الأسواق العالمية.

وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الذهب اليوم في السعودية

بحسب منصة Saudi Gold Price، فإن سعر غرام الذهب من عيار 24 سجل نحو 402.96 ريال ( 107.46 دولار) للغرام الواحد، وفق آخر تحديث.

سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21

سجل سعر غرام الذهب من عيار 21 نحو 352.59 ريال (94.02 دولار)، وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 22 نحو 369.38 ريال (98.50 دولار)، كما سجل عيار 18 نحو 302.22 ريال (80.59 دولار).

سعر الذهب المستعمل في السعودية

بلغ سعر الذهب المستعمل في السعودية لعيار 22 نحو 364.38 ريال (97.17 دولار)، في حين سجل غرام الذهب عيار 21 نحو 347.59 ريال (92.69 دولار)، وبلغ متوسط السعر لعيار 18 نحو 297.22 ريال (79.26 دولار).

سعر السبائك الذهبية

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 10 غرامات من عيار 24 نحو 4142.42 ريال (1104.65 دولار)، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 50 غرامًا نحو 20430.03 ريال (5448.01 دولار)، وسجل سعر سبيكة الذهب وزن كيلوغرام واحد نحو 405779.88 ريال (108207.97 دولار).