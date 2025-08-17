مصدر أمني بمأرب يوضح ملابسات احتجاز ''الضابط'' حمود هزاع ويدعو وسائل الإعلام للتحري والدقة صحيفة أمريكية تكشف عن هدية خرج بها بوتين من قمة ألاسكا.. فما هي؟ ساعة الصفر الإيرانية.. لاريجاني يحدد المسار ونعيم قاسم يطلق المواجهة في لبنان تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم «عملاق الشركات السعودية» توقع صفقة قيمتها 11مليار دولار لتطوير أصول الغاز الصخري برشلونة يهزم مايوركا بثلاثية في مستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني ميسي يعود من الإصابة ويقود إنتر ميامي للفوز على غالاكسي دولة عربية توقف بث أربع قنوات فضائية بسبب تغطيتها لخبر صحفي أحزاب حضرموت تخرج عن صمتها وتؤكد رفضها القاطع المساس بالرموز القبلية والسياسية وتعلن موقفها من أي صدامات عسكرية داخل المحافظة ما أثر إجراءات البنك المركزي اليمني على ضبط السوق وديمومة استقرار الصرف؟
أمرت السلطة المستقلة لضبط السمعي البصري في الجزائر مساء السبت، بالوقف الفوري لبث أربع قنوات تلفزيونية خاصة لمدة 48 ساعة متصلة، على خلفية وقوفها على “إخلالات مهنية فادحة” خلال التغطية الاعلامية لحادث سقوط حافلة لنقل الركاب في واد بالجزائر العاصمة يوم الجمعة الماضي.
وكشفت السلطة في بيان لها أن قرار التعليق يشمل قنوات البلاد، والوطنية والحياة والشروق ( نيوز)، موضحة أن تعليق البث يشمل البث الفضائي والبث الرقمي المباشر، مع حظر تحميل أو إعادة نشر أي محتوى جديد على المنصات الرقمية خلال مدة التعليق، والسحب الفوري لجميع المضامين المخالفة من المواقع والمنصات الاجتماعية والقنوات الرقمية التابعة.
وقالت السلطة إنه تم “التثبت من وقوع إخلالات مهنية فادحة، تمثلت خصوصا في استجواب جرحى داخل مرافق الاستعمالات والإنعاش، وملاحقة أهالي الضحايا في لحظات الصدمة، وبث صور وأصوات صادمة من دون تنبيه مسبق، والسعي لتعظيم مؤشرات التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي على حساب كرامة المواطن وخصوصيته”.
ونوهت أنها طلبت من المؤسسة الحكومية للبث الإذاعي والتلفزي، التنفيذ الفوري لقرار التعليق المؤقت، عبر وقف بث القنوات التلفزيونية المعنية على جميع الحوامل والشبكات التي تديرها ابتداء من التوقيت المبلغ ولمدة 48 ساعة.
وجرى التأكد من سريان القرار، بداية من الساعة العاشرة والنصف ليلا بالتوقيت المحلي (التاسعة والنصف ليلا بتوقيت غرينتش).
يذكر أن حادث سقوط حافلة للركاب في مجرى وادي الحراش في العاصمة الجزائر، خلف وفاة 18 شخصا وإصابة 23 آخرين وفق حصيلة رسمية لجهاز الدفاع المدني (الحماية المدنية).