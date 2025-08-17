دولة عربية توقف بث أربع قنوات فضائية بسبب تغطيتها لخبر صحفي

الأحد 17 أغسطس-آب 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 198

أمرت السلطة المستقلة لضبط السمعي البصري في الجزائر مساء السبت، بالوقف الفوري لبث أربع قنوات تلفزيونية خاصة لمدة 48 ساعة متصلة، على خلفية وقوفها على “إخلالات مهنية فادحة” خلال التغطية الاعلامية لحادث سقوط حافلة لنقل الركاب في واد بالجزائر العاصمة يوم الجمعة الماضي.

وكشفت السلطة في بيان لها أن قرار التعليق يشمل قنوات البلاد، والوطنية والحياة والشروق ( نيوز)، موضحة أن تعليق البث يشمل البث الفضائي والبث الرقمي المباشر، مع حظر تحميل أو إعادة نشر أي محتوى جديد على المنصات الرقمية خلال مدة التعليق، والسحب الفوري لجميع المضامين المخالفة من المواقع والمنصات الاجتماعية والقنوات الرقمية التابعة.

وقالت السلطة إنه تم “التثبت من وقوع إخلالات مهنية فادحة، تمثلت خصوصا في استجواب جرحى داخل مرافق الاستعمالات والإنعاش، وملاحقة أهالي الضحايا في لحظات الصدمة، وبث صور وأصوات صادمة من دون تنبيه مسبق، والسعي لتعظيم مؤشرات التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي على حساب كرامة المواطن وخصوصيته”.

ونوهت أنها طلبت من المؤسسة الحكومية للبث الإذاعي والتلفزي، التنفيذ الفوري لقرار التعليق المؤقت، عبر وقف بث القنوات التلفزيونية المعنية على جميع الحوامل والشبكات التي تديرها ابتداء من التوقيت المبلغ ولمدة 48 ساعة.

وجرى التأكد من سريان القرار، بداية من الساعة العاشرة والنصف ليلا بالتوقيت المحلي (التاسعة والنصف ليلا بتوقيت غرينتش).

يذكر أن حادث سقوط حافلة للركاب في مجرى وادي الحراش في العاصمة الجزائر، خلف وفاة 18 شخصا وإصابة 23 آخرين وفق حصيلة رسمية لجهاز الدفاع المدني (الحماية المدنية).