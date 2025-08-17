توكل كرمان في أكبر مهرجان سياسي بالنرويج : المجتمع الدولي أول من خان الديمقراطية وهم من تحالفوا مع المستبدين وشركات التكنولوجيا أصبحت تركيزًا على إرضاء الحكومات

الأحد 17 أغسطس-آب 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

شاركت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، في فعاليات أسبوع آرندال 2025، حيث ألقت كلمة مؤثرة سلطت الضوء على قضايا الحرية والديمقراطية في العالم العربي، لا سيما في اليمن وفلسطين.

وفي مستهل كلمتها، عبّرت كرمان عن امتنانها للنرويج، ووصفتها بـ"الوطن الثاني"، مشيدة بدورها في دعم الشعوب الساعية إلى الحرية والعدالة.

يشار إلى أن أسبوع آرندال في النرويج يعتبر أكبر مهرجان سياسي وديمقراطي، ويُعقد سنويًا في مدينة آرندال الساحلية، وتجتمع فيه كافة الأحزاب السياسية والمؤسسات الأكاديمية، ومنظمات المجتمع المدني، والنشطاء في مكان واحد ويتيح للمواطنين فرصة مباشرة للتفاعل

وفي الفعالية أنتقدت الناشطة توكل كرمان ما أسمته "خيانة المجتمع الدولي، وخاصة الدول الغربية. التي يدّعون دعمهم للديمقراطية، لكنهم لا يفعلون,وأضافت كرمان" لقد تحالفوا مع مستبدين من قبل، ومع ديكتاتوريين أعداء للثورة بعد ذلك ,يعتقدون أن مصالحهم تتحقق معهم. يعتقدون أن شعبنا لا يستحق الديمقراطية، وأننا لا نستطيع قيادة أنفسنا، وأننا يجب أن نخضع لحكم الطغاة لضمان المصالح الغربية.

وأضافت موضحة بقولها " أنا لا أتحدث عن دول مثل النرويج، بل عن الولايات المتحدة، على سبيل المثال، وبريطانيا. لقد خانوا الربيع العربي، وخانوا مبادئهم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وحول دور الثورة السلمية في اليمن قالت كرمان " أن الشعب قرر خوض نضاله بطريقة سلمية رغم امتلاكه للسلاح، في مشهد وصفته بـ"الاستثنائي في تاريخ الثورات". كما انتقدت ما وصفته بـ"الثورة المضادة" التي قادتها ثلاث دول إقليمية، ، معتبرة أن تدخلاتها ساهمت في إجهاض تطلعات الشعوب نحو الديمقراطية.

وحول التواطؤ ضد الثورة قالت "أن قادة الثورة المضادة وتواطؤ المجتمع الدولي هم من صنعوا الفوضى. لكننا لم نستسلم، ولن نستسلم. هذا هو ثمن الحرية - إنه باهظ الثمن. ونحن نسير على هذا الطريق. أعدكم أننا سننتصر.

وحول دور التكنلوجيا والمنصات الاجتماعية في الثورات قالت كرمان "قلقي لا يقتصر على التكنولوجيا نفسها؛ بل يشمل أيضًا العلاقة بين الأنظمة الاستبدادية وهذه المنصات. بدلاً من حماية خصوصية الأفراد وتضخيم أصواتهم، تتيح العديد من هذه الشركات للحكومات وبشكل متزايد إمكانية تشديد المراقبة وتقييد الحريات والرقابة على التعبير.

للأسف، لم تعد شركات التكنولوجيا الكبرى تُعطي الأولوية لأصوات الناس العاديين. أصبحت سياساتها الآن أكثر تركيزًا على إرضاء الحكومات من حماية الحقوق. هذا أحد أكبر التحديات التي نواجهها اليوم. بصفتي عضوًا في مجلس الرقابة في ميتا، رأيتُ بنفسي مدى صعوبة محاسبة هذه المنصات، ومع ذلك فهي لا تزال معركة حاسمة.

وأضافت "خلال الربيع العربي، كانت وسائل التواصل الاجتماعي شريان حياتنا: استخدمناها للتعبئة، وتنظيم الاجتماعات، ودعوة الناس إلى الشوارع. أما اليوم، فقد تعلمت الأنظمة الاستبدادية التلاعب بهذه الأدوات نفسها من خلال نشر حسابات مزيفة، ونشر معلومات مضللة، وحملات إلكترونية منسقة لإسكات المعارضة.