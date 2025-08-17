أحزاب حضرموت تخرج عن صمتها وتؤكد رفضها القاطع المساس بالرموز القبلية والسياسية وتعلن موقفها من أي صدامات عسكرية داخل المحافظة ما أثر إجراءات البنك المركزي اليمني على ضبط السوق وديمومة استقرار الصرف؟ توكل كرمان في أكبر مهرجان سياسي بالنرويج : المجتمع الدولي أول من خان الديمقراطية وهم من تحالفوا مع المستبدين وشركات التكنولوجيا أصبحت تركيزًا على إرضاء الحكومات السعودية: أوامر ملكية بإعفاء عدد من المسئولين عدن: صدور قائمة التسعيرة الجديدة للأدوية لعدد 3085 صنفًا مارب تدشّن دورة تدريبية لكوادر مكتب الضرائب في التخطيط وإعداد التقارير. هل يلقى أبو علي الحاكم نفس المصير؟ مليشيا الحوثيي تتفنن في تصفية كبار المشائخ الذين وقفوا معها وهتفوا باسمها .. جزاء سنمار برشلونة يكتسح مايوركا في ليلة تألق فيها لامين تحذير من منخفض جوي يضرب محافظة يمنية رواية الحوثي واسرائيل حول الغارات الأخيرة على صنعاء
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، أوامر ملكية بإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم.
وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن الأوامر الملكية شملت إعفاء مساعد وزير الدفاع طلال بن عبد الله بن تركي العتيبي.
كما تضمنت إعفاء المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء غسان بن عبد الرحمن الشبل.
كذلك شملت الإعفاءات رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، محمد بن حمد الماضي.