السعودية: أوامر ملكية بإعفاء عدد من المسئولين

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، أوامر ملكية بإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم.

وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن الأوامر الملكية شملت إعفاء مساعد وزير الدفاع طلال بن عبد الله بن تركي العتيبي.

كما تضمنت إعفاء المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء غسان بن عبد الرحمن الشبل.

كذلك شملت الإعفاءات رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، محمد بن حمد الماضي.