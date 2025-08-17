عدن: صدور قائمة التسعيرة الجديدة للأدوية لعدد 3085 صنفًا

الأحد 17 أغسطس-آب 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 327

أعلن المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، بالعاصمة المؤقتة عدن، الدكتور عبدالقادر الباكري، صدور القائمة الجديدة للتسعيرة الدوائية المعتمدة والتي شملت 3085 صنفاً دوائياً متضمنة سعر الجملة وسعر البيع للجمهور، وذلك ابتداءً من اليوم الأحد.

وقال الدكتور الباكري في تصريح ان إصدار هذه التسعيرة يأتي في إطار حرص الهيئة على تنظيم سوق الدواء، وحماية المستهلك من أي تلاعب بالأسعار، وضمان توفر الأدوية بأسعار عادلة ومعتمدة بما يواكب التطورات في سوق الصرف ويحقق التوازن بين مصلحة المستهلك ومقدمي الخدمة الدوائية".

وأضاف " أن القائمة الجديدة جرى إعدادها وفق آلية فنية دقيقة شملت مراجعة شاملة للأسعار ومطابقتها مع تكاليف الاستيراد الفعلية وبما يحقق الشفافية والعدالة في التسعير"..مؤكداً أن هذه الخطوة ستسهم في الحد من التباين السعري الذي لوحظ في السوق الدوائية خلال الفترة الماضية.

واشار الى ان الهيئة عملت من خلال فرقها الفنية المختصة على إعداد قائمة متكاملة تراعي المعايير الدوائية والاقتصادية مع الحرص على أن تكون الأسعار المعلنة منصفة للمواطن وفي الوقت ذاته محفزة للقطاع الدوائي على الاستمرار في توفير الأصناف الدوائية دون انقطاع..مؤكداً أن العمل بالتسعيرة الجديدة سيكون ملزماً لكافة تجار الجملة والمستوردين خلال فترة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً من تاريخ صدورها.. مشيراً إلى أن فرق التفتيش الرقابية التابعة للهيئة ستباشر النزول الميداني للتأكد من التزام الجميع بالتنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وشدد الدكتور الباكري، على أن الهيئة لن تتهاون في تطبيق اللوائح المنظمة للأسواق الدوائية.. لافتاً إلى أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو ضمان وصول الدواء الآمن والفعال وبالسعر العادل إلى جميع المواطنين.

واختتم الباكري تصريحه بالتأكيد، على أن الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية ماضية في تنفيذ خططها الرقابية والتنظيمية، وأنها لن تدخر جهداً في سبيل تحقيق الاستقرار في السوق الدوائية بما ينعكس إيجاباً على صحة وسلامة المجتمع.