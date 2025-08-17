مارب تدشّن دورة تدريبية لكوادر مكتب الضرائب في التخطيط وإعداد التقارير.

الأحد 17 أغسطس-آب 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - عبدالله العطار – خاص

دشّن وكيل محافظة مارب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري، اليوم، دورة تدريبية لكوادر مكتب الضرائب بالمحافظة، حول التخطيط وإعداد التقارير في المؤسسات الحكومية، وذلك بحضور مدير المكتب الفني بديوان المحافظة الدكتور علي الجبل.

وتهدف الدورة على مدى أسبوعين ،والتي ينظمهاالإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب بمأرب، بتمويل من صندوق تنمية المهارات بالعاصمة المؤقتة عدن، إلى إكساب 30مشاركاً مهارات التخطيط وإعداد التقارير، ضمن جهود تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العاملين في القطاع الضريبي.

وفي افتتاح الدورة، أكد وكيل المحافظة أهمية هذه الدورة النوعية التي تسهم في تنمية قدرات الموظفين وتعزيز أدائهم في مجال التخطيط الذي يُعد أساساً لتحقيق الأهداف وتنظيم الوقت ورفع الإنتاجية.

وأشار إلى أن التخطيط يساعد على توزيع الموارد بشكل فعّال، ويعزز الثقة المؤسسية، ويُسهم في تقييم المخاطر واتخاذ القرارات المناسبة، لافتا إلى أن نجاح أي عملية تخطيط يتطلب الجدية والالتزام بمبدأ الثواب والعقاب.

وأشاد الباكري بأداء مكتب الضرائب في المحافظة، وما حققه من إنجازات ملموسة خلال الفترة الماضية، مؤكداً دعم قيادة السلطة المحلية لجهود تطوير العمل الضريبي بما يعزز الموارد العامة.

من جانبه، أكد مدير مكتب الضرائب بالمحافظة عبده شملان، أن هذه الدورة تأتي في إطار توجهات الدولة لتطوير الأداء المؤسسي وتحسين الإيرادات العامة بما يخدم التنمية والاستقرار.

مشيراً إلى أن الدورة تمثل خطوة هامة لتعزيز قدرات كوادر المكتب وتمكينهم من إعداد خطط استراتيجية فعّالة تواكب المتغيرات وتُسهم في تحقيق أعلى مستويات الأداء خدمة للوطن والمواطن.

إلى ذلك أكد مدير عام الإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب جمال الجعفري، أن هذه الدورة تأتي ضمن خطة تدريبية شاملة تستهدف تنمية المهارات الإدارية للعاملين في مختلف القطاعات الحكومية، مشيراً إلى أن الإدارة تولي اهتماماً خاصاً لبناء قدرات الكوادر في مجال التخطيط الاستراتيجي، لما له من دور محوري في تحسين جودة العمل المؤسسي وتحقيق الأهداف العامة بكفاءة وفاعلية.

حضر التدشين نائب مدير مكتب محافظ المحافظة عبدربه حليس.