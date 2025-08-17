مارب تدشّن دورة تدريبية لكوادر مكتب الضرائب في التخطيط وإعداد التقارير. هل يلقى أبو علي الحاكم نفس المصير؟ مليشيا الحوثيي تتفنن في تصفية كبار المشائخ الذين وقفوا معها وهتفوا باسمها .. جزاء سنمار برشلونة يكتسح مايوركا في ليلة تألق فيها لامين تحذير من منخفض جوي يضرب محافظة يمنية رواية الحوثي واسرائيل حول الغارات الأخيرة على صنعاء شرطة المهرة تعلن القبض على رئيس الجالية الأثيوبية بتهمة الإتجار بالبشر وقيادة شبكة تهريب إلى سلطنة عُمان قائمة بالأسعار الجديدة لاسطوانة الغاز المنزلي بعد التخفيض صيدلية متكاملة… هل تشعرين بحرقة في المهبل بعد الجماع؟ إليك الأسباب 4 علامات تدل على أن العلاقة الزوجية في خطر الكويت تسحب الجنسية من 365 شخصا بينهم حكم دولي شهير
حقق برشلونة فوزه الأول في بداية حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الإسباني وذلك على حساب ريال مايوركا (3 ـ0) السبت في افتتاح مشوار الفريقين في المسابقة.
واحتضن ملعب "إيبيروستار" مباراة مايوركا ضد برشلونة ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من مباريات الدوري الإسباني موسم 2025-2026.
وافتتح البرازيلي رافينيا أهداف برشلونة في الدقيقة 7 وأضاف فيران توريس الهدف الثاني للفريق الكتالوني في الدقيقة 23 بينما اختتم لامين يامال أهداف الضيوف في الدقيقة 90+4.
وشهدت المباراة حالتي طرد في الشوط الأول للاعبين اثنين من ريال مايوركا إذ رفع الحكم البطاقة الحمراء للمدافع مورالِس ثم للمهاجم وداد موريكي بعد تدخل عنيف على وجه حارس برشلونة.
وبهذا الفوز يفتتح برشلونة مشواره في الموسم الجديد بانتصار مهم محافظا على سجله الرائع ضد مايوركا حيث لم يذق النادي الكتالوني طعم الهزيمة في آخر 18 مواجهة مباشرة بين الفريقين بالدوري الإسباني.