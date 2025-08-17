برشلونة يكتسح مايوركا في ليلة تألق فيها لامين

الأحد 17 أغسطس-آب 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 214

حقق برشلونة فوزه الأول في بداية حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الإسباني وذلك على حساب ريال مايوركا (3 ـ0) السبت في افتتاح مشوار الفريقين في المسابقة.

واحتضن ملعب "إيبيروستار" مباراة مايوركا ضد برشلونة ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من مباريات الدوري الإسباني موسم 2025-2026.

وافتتح البرازيلي رافينيا أهداف برشلونة في الدقيقة 7 وأضاف فيران توريس الهدف الثاني للفريق الكتالوني في الدقيقة 23 بينما اختتم لامين يامال أهداف الضيوف في الدقيقة 90+4.

وشهدت المباراة حالتي طرد في الشوط الأول للاعبين اثنين من ريال مايوركا إذ رفع الحكم البطاقة الحمراء للمدافع مورالِس ثم للمهاجم وداد موريكي بعد تدخل عنيف على وجه حارس برشلونة.

وبهذا الفوز يفتتح برشلونة مشواره في الموسم الجديد بانتصار مهم محافظا على سجله الرائع ضد مايوركا حيث لم يذق النادي الكتالوني طعم الهزيمة في آخر 18 مواجهة مباشرة بين الفريقين بالدوري الإسباني.