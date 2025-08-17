مارب تدشّن دورة تدريبية لكوادر مكتب الضرائب في التخطيط وإعداد التقارير. هل يلقى أبو علي الحاكم نفس المصير؟ مليشيا الحوثيي تتفنن في تصفية كبار المشائخ الذين وقفوا معها وهتفوا باسمها .. جزاء سنمار برشلونة يكتسح مايوركا في ليلة تألق فيها لامين تحذير من منخفض جوي يضرب محافظة يمنية رواية الحوثي واسرائيل حول الغارات الأخيرة على صنعاء شرطة المهرة تعلن القبض على رئيس الجالية الأثيوبية بتهمة الإتجار بالبشر وقيادة شبكة تهريب إلى سلطنة عُمان قائمة بالأسعار الجديدة لاسطوانة الغاز المنزلي بعد التخفيض صيدلية متكاملة… هل تشعرين بحرقة في المهبل بعد الجماع؟ إليك الأسباب 4 علامات تدل على أن العلاقة الزوجية في خطر الكويت تسحب الجنسية من 365 شخصا بينهم حكم دولي شهير
حذر مركز الإنذار المبكر في محافظة حضرموت، من اقتراب منخفض جوي من سواحل ووديان المحافظة خلال الفترة من مساء اليوم الأحد وحتى فجر الثلاثاء، متوقعًا أن يكون مصحوبًا بأمطار غزيرة وعواصف رعدية قد تؤدي إلى سيول جارفة في عدد من المديريات.
وأوضح المركز أن التأثيرات المحتملة للمنخفض قد تطال مديريات غيل بن يمين، السوم، ساه، أرياف المكلا، حجر، دوعن، عمد، الضليعة يبعث، رخية، وادي العين حورة، منطقة لبنه بارشيد، إضافة إلى أجزاء متفرقة من قرى جنوب وادي حضرموت.
ودعا المركز المواطنين في هذه المناطق إلى أخذ الحيطة والحذر، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي مخاطر السيول والعواصف الرعدية خلال الـ72 ساعة القادمة، مشددًا على أهمية متابعة نشرات الطقس أولًا بأول والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب.