تحذير من منخفض جوي يضرب محافظة يمنية

الأحد 17 أغسطس-آب 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 437

حذر مركز الإنذار المبكر في محافظة حضرموت، من اقتراب منخفض جوي من سواحل ووديان المحافظة خلال الفترة من مساء اليوم الأحد وحتى فجر الثلاثاء، متوقعًا أن يكون مصحوبًا بأمطار غزيرة وعواصف رعدية قد تؤدي إلى سيول جارفة في عدد من المديريات.

وأوضح المركز أن التأثيرات المحتملة للمنخفض قد تطال مديريات غيل بن يمين، السوم، ساه، أرياف المكلا، حجر، دوعن، عمد، الضليعة يبعث، رخية، وادي العين حورة، منطقة لبنه بارشيد، إضافة إلى أجزاء متفرقة من قرى جنوب وادي حضرموت.

ودعا المركز المواطنين في هذه المناطق إلى أخذ الحيطة والحذر، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي مخاطر السيول والعواصف الرعدية خلال الـ72 ساعة القادمة، مشددًا على أهمية متابعة نشرات الطقس أولًا بأول والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب.