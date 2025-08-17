رواية الحوثي واسرائيل حول الغارات الأخيرة على صنعاء

الأحد 17 أغسطس-آب 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

قال جيش الإحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، إنه قصف موقعاً للبنية التحتية للطاقة جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء، زاعماً أن الحوثيين المتحالفين مع إيران يستخدمونه، وذلك رداً على هجمات صاروخية ومسيرات استهدفت إسرائيل مؤخراً.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الضربة طالت محطة كهرباء حزيز، بينما أكدت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين أن الهجوم أدى إلى خروج المحطة عن الخدمة، وتعطيل بعض المولدات واندلاع حريق، تمكن الدفاع المدني من السيطرة عليه.

وسمع دوي انفجارين في وقت مبكر صباح اليوم بالعاصمة صنعاء، إثر الغارات الإسرائيلية.