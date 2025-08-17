رواية الحوثي واسرائيل حول الغارات الأخيرة على صنعاء شرطة المهرة تعلن القبض على رئيس الجالية الأثيوبية بتهمة الإتجار بالبشر وقيادة شبكة تهريب إلى سلطنة عُمان قائمة بالأسعار الجديدة لاسطوانة الغاز المنزلي بعد التخفيض صيدلية متكاملة… هل تشعرين بحرقة في المهبل بعد الجماع؟ إليك الأسباب 4 علامات تدل على أن العلاقة الزوجية في خطر الكويت تسحب الجنسية من 365 شخصا بينهم حكم دولي شهير لامين يامال يحطم المنافسين ويشعل انطلاقة برشلونة المثالية! شلل في إسرائيل مع اتساع رقعة الإضراب والاحتجاجات للمطالبة بعودة الأسرى من غزة مجزرة جديدة في الفاشر.. الدعم السريع يقصف المدنيين والجيش يرد بغارات على كردفان غارات إسرائيلية عنيفة تشل محطة كهرباء حزيز وتهز العاصمة صنعاء
قال جيش الإحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، إنه قصف موقعاً للبنية التحتية للطاقة جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء، زاعماً أن الحوثيين المتحالفين مع إيران يستخدمونه، وذلك رداً على هجمات صاروخية ومسيرات استهدفت إسرائيل مؤخراً.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الضربة طالت محطة كهرباء حزيز، بينما أكدت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين أن الهجوم أدى إلى خروج المحطة عن الخدمة، وتعطيل بعض المولدات واندلاع حريق، تمكن الدفاع المدني من السيطرة عليه.
وسمع دوي انفجارين في وقت مبكر صباح اليوم بالعاصمة صنعاء، إثر الغارات الإسرائيلية.