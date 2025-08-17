رواية الحوثي واسرائيل حول الغارات الأخيرة على صنعاء شرطة المهرة تعلن القبض على رئيس الجالية الأثيوبية بتهمة الإتجار بالبشر وقيادة شبكة تهريب إلى سلطنة عُمان قائمة بالأسعار الجديدة لاسطوانة الغاز المنزلي بعد التخفيض صيدلية متكاملة… هل تشعرين بحرقة في المهبل بعد الجماع؟ إليك الأسباب 4 علامات تدل على أن العلاقة الزوجية في خطر الكويت تسحب الجنسية من 365 شخصا بينهم حكم دولي شهير لامين يامال يحطم المنافسين ويشعل انطلاقة برشلونة المثالية! شلل في إسرائيل مع اتساع رقعة الإضراب والاحتجاجات للمطالبة بعودة الأسرى من غزة مجزرة جديدة في الفاشر.. الدعم السريع يقصف المدنيين والجيش يرد بغارات على كردفان غارات إسرائيلية عنيفة تشل محطة كهرباء حزيز وتهز العاصمة صنعاء
أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة، يوم السبت، القبض على رئيس الجالية الإثيوبية، بتهمة الاتجار بالبشر وقيادة شبكة تهريب إلى سلطنة عمان.
وقال مركز إعلام شرطة المهرة، إن الأجهزة الأمنية في مديرية شحن ألقت القبض على (ه، خ، ن)، رئيس الجالية الإثيوبية في المحافظة، بعد تحقيقات موسعة أثبتت تورطه في قيادة واحدة من أخطر عصابات تهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود اليمنية إلى سلطنة عُمان.
ونقل المركز عن نائب مدير الأمن ومدير البحث الجنائي في المديرية رشيد الصلاحي، أن عملية الضبط جاءت بعد أشهر من المتابعة الميدانية والرصد الاستخباراتي.
وأضاف الصلاحي أن المتهم استغل منصبه كرئيس للجالية لتسهيل عمليات التهريب وابتزاز المهاجرين، مهدداً بعضهم بالإبلاغ عنهم مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وأكد أن التحقيقات وثّقت وقائع متعددة تشير إلى تورط المتهم في (تنظيم وقيادة شبكة لتهريب المهاجرين، واستغلال موقعه كرئيس للجالية الإثيوبية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وتعريض حياة المهاجرين للخطر عبر طرق تهريب غير آمنة، وانتهاك القوانين الوطنية والدولية الخاصة بالهجرة، والحصول على تمويل غير مشروع باستغلال حاجة المهاجرين).
وأشار نائب مدير شرطة شحن أن المتهم محتجز حالياً رهن التحقيق، تمهيداً لإحالته مع بقية المتورطين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.