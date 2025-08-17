قائمة بالأسعار الجديدة لاسطوانة الغاز المنزلي بعد التخفيض

الأحد 17 أغسطس-آب 2025 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- مأرب

أصدرت الشركة اليمنية للغاز، قائمة تضم تسعيرة جديدة لسعر اسطوانة الغاز المنزلي للمستهلك على مستوى كل محافظة من المحافظات المحررة، تباينت اسعارها بين 5373 و7274 ريالا للأسطوانة، بتباين مسافات النقل بين المنبع "صافر مأرب" والمحافظات.

ووجهت الشركة تعميماً الى مدراء مكاتب ومنشآت وممثلي الشركة في المحافظات، الالتزام بتنفيذ البيع بالأسعار الجديدة المحددة بدءا من صباح اليوم الاحد 17 أغسطس الجاري، ومراقبة اسعار البيع للمواطنين بالتنسيق مع السلطات المحلية بالمحافظات، ووفقا لجدول الاسعار المحددة في صورة، والرفع للإدارة العامة للشركة باي مخالفات ليتم اتخاذ ما يلزم.

فيما يلي قائمة بالأسعار الجديدة: