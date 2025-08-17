رواية الحوثي واسرائيل حول الغارات الأخيرة على صنعاء شرطة المهرة تعلن القبض على رئيس الجالية الأثيوبية بتهمة الإتجار بالبشر وقيادة شبكة تهريب إلى سلطنة عُمان قائمة بالأسعار الجديدة لاسطوانة الغاز المنزلي بعد التخفيض صيدلية متكاملة… هل تشعرين بحرقة في المهبل بعد الجماع؟ إليك الأسباب 4 علامات تدل على أن العلاقة الزوجية في خطر الكويت تسحب الجنسية من 365 شخصا بينهم حكم دولي شهير لامين يامال يحطم المنافسين ويشعل انطلاقة برشلونة المثالية! شلل في إسرائيل مع اتساع رقعة الإضراب والاحتجاجات للمطالبة بعودة الأسرى من غزة مجزرة جديدة في الفاشر.. الدعم السريع يقصف المدنيين والجيش يرد بغارات على كردفان غارات إسرائيلية عنيفة تشل محطة كهرباء حزيز وتهز العاصمة صنعاء
أصدرت الشركة اليمنية للغاز، قائمة تضم تسعيرة جديدة لسعر اسطوانة الغاز المنزلي للمستهلك على مستوى كل محافظة من المحافظات المحررة، تباينت اسعارها بين 5373 و7274 ريالا للأسطوانة، بتباين مسافات النقل بين المنبع "صافر مأرب" والمحافظات.
ووجهت الشركة تعميماً الى مدراء مكاتب ومنشآت وممثلي الشركة في المحافظات، الالتزام بتنفيذ البيع بالأسعار الجديدة المحددة بدءا من صباح اليوم الاحد 17 أغسطس الجاري، ومراقبة اسعار البيع للمواطنين بالتنسيق مع السلطات المحلية بالمحافظات، ووفقا لجدول الاسعار المحددة في صورة، والرفع للإدارة العامة للشركة باي مخالفات ليتم اتخاذ ما يلزم.
فيما يلي قائمة بالأسعار الجديدة: