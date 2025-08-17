صيدلية متكاملة… هل تشعرين بحرقة في المهبل بعد الجماع؟ إليك الأسباب

الأحد 17 أغسطس-آب 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -وكالات

يُفترض أن يكون الجماع ممتعًا لا مؤلمًا، ومع ذلك، بالنسبة لبعض النساء، يتبع الجماع ألمٌ وحرقة مهبلية مزعجة، إذا حدث لكِ هذا، فلا داعي للذعر، ولا تفترضي أن هناك خطبًا ما، ولكنه يُشير إلى أن جسمكِ يحاول التواصل معكِ.

يوضح "الكونسلتو" في التقرير التالي، لماذا تشعر بحرقة في المهبل بعد ممارسة الجنس؟ وفقًا لـ"onlymyhealth".

1- عدم استخدام كمية كافية من مواد التشحيم من أكثر الأسباب شيوعًا الاحتكاك، فعند نقص المرطبات الطبيعية أو التكميلية، قد تتهيج بطانة الجلد الحساسة لجدران المهبل، مما يُسبب إحساسًا بالحرقان أو اللسعة أثناء الجماع أو بعده.مع أن الكثيرات يُنتجن مرطبات مهبلية طبيعية أكثر من غيرهن، إلا أن التقلبات الهرمونية بسبب وسائل منع الحمل، أو انقطاع الطمث، أو الرضاعة، أو حتى التوتر، تُخفض مستويات الرطوبة بشكل كبير.اقرأ أيضًا: النساء بعد سن الـ50- دليلك الشامل لعلاقة زوجية سعيدة

2- رد فعل تحسسي قد يكون المهبل مُصابًا بالحساسية، إذ إن مُبيدات الحيوانات المنوية، والواقيات الذكرية المصنوعة من اللاتكس، وبعض المُزلقات، وحتى مُنظفات الغسيل، قد تُسبب ردود فعل تحسسية أو حساسية، مما يُؤدي إلى حرقة ما بعد الجماع.

3- عدوى مهبليةقد يكون الشعور بالحرقة أثناء الجماع مؤشرًا على وجود عدوى فطرية خفية، أو التهاب مهبلي بكتيري، أو عدوى منقولة جنسيًا، قد تُسبب هذه الحالات التهاب أنسجة المهبل، مما يؤدي إلى ألم أو عدم راحة أثناء الجماع.

4- النظافته الشخصية للشريك ليس جسمكِ دائمًا هو السبب، أحيانًا يكون غسول جسم شريككِ، أو عطره، أو حتى بقايا منظف ملابسه الداخلية، هذه الأشياء قد تُهيّج أنسجة المهبل أثناء العلاقة الحميمة.

5- ممارسة الجنس بعنف شديد بدون تحضيرأنسجة المهبل هشة، والجماع العنيف أو الطويل جدًا أو الذي يبدأ قبل الاستعداد الجسدي قد يُسبب تمزقات أو خدوشًا صغيرة، وحرقًا بعده.

6- لا تتبول بعد ممارسة الجنسعلى الرغم من أن عدم التبول بعد ممارسة الجنس لن يؤدي بالضرورة إلى حرقة مهبلية، إلا أنه سيعرضك لخطر أكبر للإصابة بالتهابات المسالك البولية (UTIs)، والتي غالبًا ما تؤدي إلى إحساس بالحرقان في مجرى البول وعلى طول فتحة المهبل.

متى يجب عليك زيارة الطبيبقد يكون التهيج الخفيف غير ضار، ولكن إذا لاحظتَ الأعراض التالية، فقد حان الوقت لزيارة مقدم الرعاية الصحية:-

