4 علامات تدل على أن العلاقة الزوجية في خطر

كشف الدكتور هبة قطب، استشارية العلاقات الزوجية والأسرية، عن 4 علامات ظهورهم يدل على انتهاء العلاقة الزوجية، منوهة إلى أنها خطيرة.
وأضافت قطب في فيديو مقتضب منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هناك دراسة حديثة، اكتشفوا من خلالها أن 92% من الأشخاص الذين يقومون بالأفعال التالية، يصلوا إلى الطلاق.
وأوضحت استشاري العلاقات الزوجية والأسرية، أن الأربع علامات، هي:
1- النقدتوجيه اللوم من قبل الطرفين في العلاقة الزوجية، وتبادل الاتهامات بينهما.
2- الإزدراءأي الاستخفاف بالشريكين، وعدم قبول الكلام الموجه لهما من بعضهما.
3- الدفاعيةأي استخدام أسلوب التبرير من الشريك عند ارتكاب أي خطأ قد يزعج الطرف الآخر.
4- الانصرافأي عدم المشاركة حين شعور أحد الشريكين بحالة ضجر أو حزن تجاه موقف أو حدث مٌعين، والتخلي عن الشريك وقت حزنه.