آخر الاخبار

صيدلية متكاملة… هل تشعرين بحرقة في المهبل بعد الجماع؟ إليك الأسباب 4 علامات تدل على أن العلاقة الزوجية في خطر الكويت تسحب الجنسية من 365 شخصا بينهم حكم دولي شهير لامين يامال يحطم المنافسين ويشعل انطلاقة برشلونة المثالية! شلل في إسرائيل مع اتساع رقعة الإضراب والاحتجاجات للمطالبة بعودة الأسرى من غزة مجزرة جديدة في الفاشر.. الدعم السريع يقصف المدنيين والجيش يرد بغارات على كردفان غارات إسرائيلية عنيفة تشل محطة كهرباء حزيز وتهز العاصمة صنعاء المنتخب اليمني للناشئين يكشف قائمته النهائية نحو كأس الخليج والتصفيات الآسيوية هكذا سخر رئيس القوات اللبنانية من زعيم حزب الله اللبناني .. تقرير أممي: المخيمات الصيفية للحوثيين شهدت عنفاً جنسياً ضد الأطفال والزينبيات يتم تجنيدهن عن طريق اختطافهن

4 علامات تدل على أن العلاقة الزوجية في خطر

الأحد 17 أغسطس-آب 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -وكالات
عدد القراءات 234

 كشف الدكتور هبة قطب، استشارية العلاقات الزوجية والأسرية، عن 4 علامات ظهورهم يدل على انتهاء العلاقة الزوجية، منوهة إلى أنها خطيرة.

وأضافت قطب في فيديو مقتضب منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هناك دراسة حديثة، اكتشفوا من خلالها أن 92% من الأشخاص الذين يقومون بالأفعال التالية، يصلوا إلى الطلاق.

وأوضحت استشاري العلاقات الزوجية والأسرية، أن الأربع علامات، هي:

1- النقدتوجيه اللوم من قبل الطرفين في العلاقة الزوجية، وتبادل الاتهامات بينهما.

2- الإزدراءأي الاستخفاف بالشريكين، وعدم قبول الكلام الموجه لهما من بعضهما.

3- الدفاعيةأي استخدام أسلوب التبرير من الشريك عند ارتكاب أي خطأ قد يزعج الطرف الآخر.

4- الانصرافأي عدم المشاركة حين شعور أحد الشريكين بحالة ضجر أو حزن تجاه موقف أو حدث مٌعين، والتخلي عن الشريك وقت حزنه.

 
إقراء أيضاً
صيدلية متكاملة… هل تشعرين بحرقة في المهبل بعد الجماع؟ إليك الأسباب
تعرف على عشر فوائد للتبرع بالدم غالبية العرب يجهلونها
صدر كبير دون أدوية وعمليات- مشروب سحري لتكبير الثدي طبيعيا خلال أيام
إنستغرام تطور ميزة جديدة للعثور على الاهتمامات المشتركة بين الأصدقاء
شركة جوجل تطلق خدمة جديدة ومميزة بخصوص المصادر المفضلة
اكتشف معلومات لم تخطر على بالك… اللبان الذكر يعالج ضيق التنفس
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة علوم وتكنولوجيا

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2025 مأرب برس | موقع الأخبار الأول