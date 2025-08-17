لامين يامال يحطم المنافسين ويشعل انطلاقة برشلونة المثالية!

الأحد 17 أغسطس-آب 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

قبل صافرة انطلاق مباراة برشلونة ضد مايوركا، أكد هانز فليك أن فترة الإعداد للموسم كانت شبه مثالية، وما لبث الفريق أن أثبت ذلك على أرض الملعب منذ الدقائق الأولى.

برشلونة فرض إيقاعًا سريعًا، ضاغطًا على كل كرة، ومع لامين يامال الذي بدا لا يُوقف، جاءت الأفضلية ساحقة حتى قبل الدقيقة السابعة.

رافينيا استغل تمريرة دقيقة من لامين ليسجل أول أهداف الموسم برأسه، فيما أضاف فيران توريس الهدف الثاني وسط جدل تحكيمي، وانتهت المباراة بطرد مورلانيس وموريقي.

بعد ذلك، استرخى لاعبو البارسا في الشوط الثاني، وجعلوا المباراة أشبه بمباراة إعداد، مع ضمان أول ثلاث نقاط للموسم والخروج من ملعب سون مويس دون أي مشاكل صحية للاعبين رغم حرارة بالما الشديدة.

شهد اللقاء أيضًا الظهور الرسمي للحارس خوان غارسيا الذي أظهر ثقة كبيرة، إلى جانب راشفورد والظهير الشاب جوفري تورنتس.

باختصار، مباراة ستُذكر لهدف لامين يامال الرائع والدقائق الأولى الواعدة للفريق، وحسمت أولى مباريات البارسا خارج أرضه هذا الموسم.

الأسبوع المقبل، سيكون التحدي في ملعب ليفانتي، ومن المتوقع أن لا يواجه الفريق مشاكل كبيرة.

أما ريال مدريد، فسيكون من المثير متابعة أول اختبار له في الدوري بعد فترة إعداد قصيرة جدًا، حيث ستكون مواجهة أوساسونا أول محك حقيقي لشابي ألونسو