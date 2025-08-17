شلل في إسرائيل مع اتساع رقعة الإضراب والاحتجاجات للمطالبة بعودة الأسرى من غزة

الأحد 17 أغسطس-آب 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 70

تشهد إسرائيل، منذ صباح اليوم الأحد، موجة واسعة من الإضرابات والاحتجاجات غير المسبوقة، تقودها عائلات قتلى الحرب والمحتجزين في قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مظاهر الإضراب شملت قطاعات مختلفة من المجتمع، حيث توقفت العديد من السلطات المحلية والنقابات عن العمل وسمحت لموظفيها بالانضمام إلى المظاهرات.

وبدأت الفعاليات في "ساحة المحتجزين" بتل أبيب، قبل أن تمتد إلى مدن عدة، حيث أُغلق الطريق السريع رقم (1) المؤدي إلى القدس، كما عُطلت حركة السير عند تقاطع "رعنانا" شمالي تل أبيب، فيما أشعل محتجون إطارات مطاطية وأغلقوا طرقاً رئيسة.

وتجمع متظاهرون أمام منازل وزراء بارزين، من بينهم وزير الأمن القومي يسرائيل كاتس ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، مطالبين بعودة الأسرى المختطفين "حتى وإن كان الثمن وقف الحرب في غزة".

يأتي هذا الحراك في ظل تصاعد الغضب الداخلي، بالتوازي مع إعلان الجيش الإسرائيلي بدء ما سماها "عملية نقل" للفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه، وسط تحذيرات منظمات دولية من كارثة إنسانية نتيجة الجوع وانهيار المرافق الصحية في غزة.

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، فقد أسفرت الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023 عن مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني وإصابة نحو 154 ألفاً، في وقت تواصل فيه إسرائيل تنفيذ خططها العسكرية الرامية إلى إحكام السيطرة على القطاع بالكامل.