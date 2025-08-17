مجزرة جديدة في الفاشر.. الدعم السريع يقصف المدنيين والجيش يرد بغارات على كردفان

الأحد 17 أغسطس-آب 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 97

شهدت مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، أمس السبت، يوماً مأساوياً، حيث قُتل ما لا يقل عن 31 مدنياً وأُصيب العشرات في أعنف قصف مدفعي شنّته قوات الدعم السريع على الأحياء السكنية ومخيمات النازحين، وفي مقدمتها مخيم "أبوشوك"، وسط أوضاع إنسانية متدهورة.

وأدانت شبكة أطباء السودان الهجوم واعتبرته "جريمة بشعة" ترقى إلى جرائم حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي، محذّرة من أن الحصار المفروض على المدينة منذ أبريل 2024 يضاعف معاناة آلاف النازحين، خاصة النساء والأطفال، الذين يواجهون خطر الموت البطيء بسبب نقص الدواء والغذاء.

شهود عيان أكدوا أن القصف، الذي تواصل لساعات طويلة، أحدث حالة من الذعر والهلع بين السكان، وتسبب في موجات نزوح جديدة من الأحياء المتضررة، فيما كشفت تنسيقيات المقاومة أن القصف هو الأعنف منذ فترة طويلة.

في المقابل، شنّ طيران الجيش السوداني غارات جوية مركزة على مواقع الدعم السريع في مدينة "بارا" بولاية شمال كردفان، أسفرت عن تدمير أهداف استراتيجية للقوات المتمردة، مع تأكيد الجيش أن عملياته تمت بدقة عالية لتفادي سقوط ضحايا مدنيين.

وفي سياق متصل، أعلن المركز القومي لمكافحة الألغام عن تدمير آلاف القذائف والألغام التي خلفتها الحرب، محذراً المواطنين من الاقتراب من مناطق الخطر، خصوصاً في الخرطوم.

إلى ذلك، وجّه رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس نداءً إلى الشعب الكولومبي لوقف تجنيد المرتزقة وإرسالهم إلى دارفور، مؤكداً أن مشاركة أجانب في القتال ضد المدنيين تضيف بُعداً خطيراً للأزمة الإنسانية التي تعصف بالإقليم.