غارات إسرائيلية عنيفة تشل محطة كهرباء حزيز وتهز العاصمة صنعاء

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء فجر اليوم الأحد سلسلة غارات جوية إسرائيلية وُصفت بأنها الأعنف منذ بدء التصعيد، استهدفت مواقع حيوية بينها محطة كهرباء حزيز الواقعة جنوب صنعاء، إضافة إلى معسكر الحفا بجبل نقم.
وأفاد شهود عيان لوكالات أنباء عالمية بسماع دوي انفجارين قويين هزّا أرجاء العاصمة، بينما تصاعدت أعمدة الدخان من محيط المواقع المستهدفة.
يُذكر أن إسرائيل كثّفت منذ يوليو/تموز 2024 غاراتها الجوية على الأراضي اليمنية، مركّزة على مرافق استراتيجية بينها ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي، ما أسفر عن أضرار واسعة في البنية التحتية وزيادة المخاوف من انهيار الخدمات الأساسية في البلاد.