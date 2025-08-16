المنتخب اليمني للناشئين يكشف قائمته النهائية نحو كأس الخليج والتصفيات الآسيوية

السبت 16 أغسطس-آب 2025 الساعة 09 مساءً / مأرب برس -خاص

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني للناشئين بقيادة المدرب الوطني قيس محمد صالح، اعتماد القائمة النهائية المكوّنة من 31 لاعباً، استعداداً لخوض استحقاقين مهمين في طريق كرة القدم اليمنية.

ويواصل المنتخب معسكره الإعدادي الداخلي في العاصمة المؤقتة عدن، في إطار التحضير للمشاركة في بطولة كأس الخليج الأولى للناشئين، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 20 سبتمبر حتى 3 أكتوبر 2025م، إضافة إلى التصفيات الآسيوية للناشئين ضمن المجموعة الثانية، المقررة في قيرغيزستان خلال الفترة من 22 إلى 30 نوفمبر المقبل.

وضمّت القائمة مجموعة من أبرز المواهب الواعدة في الملاعب اليمنية، بينهم:

إسماعيل سالم أحمد علوي، البراء وضاح محمد فضل، شعيب عبدالله جابر بليح، صابر سند محمود النعيمي، طالب عبدالله طالب علوي، عبدالرحمن رأفت حسن خالد، عبدالرحمن رمزي علي القفيلي، عبدالرحمن محفوظ صالح، عبدالرحمن مهدي محمد فدعق، عبدالقادر محمد عبدالقادر الفاطمي، عبدالكريم محمد عبدالكريم عبدالرزاق، عبدالله محمد عبدالله الزوعري، عبدالله محمد عبدالله الناخبي، علاء بشير عبده القواس، علي شفيق علي الوصابي، عمرو وسيم عمرو كرامة، فهد صلاح صالح الفقيه، فهمي خالد أحمد الدقين، القسام محمد محمد النوم، محسن عبدالله محسن المسحري، محمد أحمد علي الفتيني، محمد أحمد محمد الطيري، محمد الخطاب فاروق محمد، محمد محمد محمد زهرة، محمود نصر أحمد عنبر، مروان مازن أحمد رحيم، ناصر محمد بن محمد أحمد، نصر الله علي إسماعيل الجعدي، هيثم توفيق حسن الفقيه، يوسف أحمد محمد فاضل، ويوسف سالم صالح باوزير.

المنتخب يستعد بروح عالية، والجماهير اليمنية تترقب بفخر وأمل ظهور نجومها الصغار في المحافل الخليجية والآسيوية.