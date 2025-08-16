هكذا سخر رئيس القوات اللبنانية من زعيم حزب الله اللبناني .. تقرير أممي: المخيمات الصيفية للحوثيين شهدت عنفاً جنسياً ضد الأطفال والزينبيات يتم تجنيدهن عن طريق اختطافهن وزير الدفاع يتفقد المواقع الأمامية في جبهات محافظة صعدة .. عاجل مكتب الصناعة بمأرب يضبط 23 مخبزاً ومقصفاً مخالفاً ضمن حملة لضبط الأسعار ومنع المتلاعبين الأعراس في اليمن.. ظواهر سلبية خطيرة تهدد النسيج الاجتماعي وتخرج عن ضوابط العرف والأخلاق الذكاء الاصطناعي يفتح أبواب الثراء ويصنع مليارديرات جدد في وقت قياسي نشر معلومات غير مسبوقة عن ''الزينبيات'' أخطر تشكيل نسائي تابع للحوثيين تعرف على عشر فوائد للتبرع بالدم غالبية العرب يجهلونها وفاة مأساوية لحكم كرة قدم في حادث سقوط حافلة في عاصمة عربية تحذير عاجل من التنبؤات الجوية والإنذار المبكر لعدة محافظات يمنية
قام وزير الدفاع الفريق ركن دكتور محسن الداعري اليوم بزيارة تفقدية لجبهات محوري كتاف والبقع بمحافظة صعدة.
وخلال الزيارة التي رافقه فيها رئيس هيئة الاسناد اللوجستي اللواء عبدالعزيز الفقيه وقائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح وعدد من قادة المحاور القتالية نقل وزير الدفاع للمرابطين ومنتسبي المحور تحيات القيادة السياسية والعسكرية العليا.
وطاف وزير الدفاع بعدد من المواقع الامامية في جبهة كتاف اطلع خلالها على اوضاع المقاتلين البواسل وما يسطرونه من بطولات في جبهات العزة والكرامة، مشيدا بما لمسه من ثبات وجاهزية وتصدي لاعتداءات مليشيا الحوثي الارهابية.
واكد الفريق الداعري ان الرهان على الابطال في ميادين البطولة وجبهات المجد لاستكمال التحرير واستعادة الدولة وفرض الامن والاستقرار في ربوع الوطن، منوها بأهمية استمرار جهود التدريب وتعزيز اليقظة والجاهزية.
واستمع وزير الدفاع الى عرض موجز من قائد محوري كتاف والبقع اللواء رداد الهاشمي استعرض خلاله نطاق انتشار قوات المحورين والخطط العملياتية والتدريبية وكافة المهام الموكلة إليهم.