وزير الدفاع يتفقد المواقع الأمامية في جبهات محافظة صعدة .. عاجل

السبت 16 أغسطس-آب 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

قام وزير الدفاع الفريق ركن دكتور محسن الداعري اليوم بزيارة تفقدية لجبهات محوري كتاف والبقع بمحافظة صعدة.

وخلال الزيارة التي رافقه فيها رئيس هيئة الاسناد اللوجستي اللواء عبدالعزيز الفقيه وقائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح وعدد من قادة المحاور القتالية نقل وزير الدفاع للمرابطين ومنتسبي المحور تحيات القيادة السياسية والعسكرية العليا.

وطاف وزير الدفاع بعدد من المواقع الامامية في جبهة كتاف اطلع خلالها على اوضاع المقاتلين البواسل وما يسطرونه من بطولات في جبهات العزة والكرامة، مشيدا بما لمسه من ثبات وجاهزية وتصدي لاعتداءات مليشيا الحوثي الارهابية.

واكد الفريق الداعري ان الرهان على الابطال في ميادين البطولة وجبهات المجد لاستكمال التحرير واستعادة الدولة وفرض الامن والاستقرار في ربوع الوطن، منوها بأهمية استمرار جهود التدريب وتعزيز اليقظة والجاهزية.

واستمع وزير الدفاع الى عرض موجز من قائد محوري كتاف والبقع اللواء رداد الهاشمي استعرض خلاله نطاق انتشار قوات المحورين والخطط العملياتية والتدريبية وكافة المهام الموكلة إليهم.