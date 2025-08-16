مكتب الصناعة بمأرب يضبط 23 مخبزاً ومقصفاً مخالفاً ضمن حملة لضبط الأسعار ومنع المتلاعبين

السبت 16 أغسطس-آب 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - عبدالله العطار – خاص

عدد القراءات 307

نفّذ مكتب الصناعة والتجارة بمديرية مدينة مأرب، اليوم، حملة ميدانية واسعة للتفتيش والرقابة على الأفران والمخابز والمقاصف، في إطار جهود ضبط الأسعار ومنع التلاعب بقوت المواطنين، أسفرت عن ضبط 23 منشأة مخالفة لمعايير الأوزان المحددة.

وأوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمدينة، ماجد شعلان، ، أن الحملة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الرقابية التي ينفذها المكتب بهدف الحد من التجاوزات والمخالفات التي تمس احتياجات المواطنين اليومية، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة، وفقاً للوائح والأنظمة المعمول بها.

وأشار شعلان إلى أن المكتب يواصل تنفيذ حملة شاملة لضبط الأسعار وردع المخالفين، تنفيذاً لتوجيهات السلطة المحلية ووزارة الصناعة والتجارة، مؤكداً عدم التهاون مع كل من يثبت تلاعبه بالأسعار أو الإخلال بالمواصفات والاشتراطات المعتمدة، خاصة في ما يتعلق بالمواد الأساسية .

كما أكد التزام المكتب الكامل بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء القاضي بمنع التعامل بالعملات الأجنبية، وتنفيذ هذا القرار بكافة تفاصيله في المحافظة، في إطار حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز استقرار السوق المحلي.

ولفت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المخالفات المتعلقة بالمواد الغذائية من حيث الجودة والصلاحية والأسعار، مشدداً على أن فرق الرقابة ستكثف من حملاتها لضبط الأسواق وضمان توفر السلع بأسعار عادلة وجودة مناسبة.

ودعا شعلان المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أية مخالفات أو تجاوزات حفاظاً على الأمن الغذائي والاقتصادي في المحافظة.