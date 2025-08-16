هكذا سخر رئيس القوات اللبنانية من زعيم حزب الله اللبناني .. تقرير أممي: المخيمات الصيفية للحوثيين شهدت عنفاً جنسياً ضد الأطفال والزينبيات يتم تجنيدهن عن طريق اختطافهن وزير الدفاع يتفقد المواقع الأمامية في جبهات محافظة صعدة .. عاجل مكتب الصناعة بمأرب يضبط 23 مخبزاً ومقصفاً مخالفاً ضمن حملة لضبط الأسعار ومنع المتلاعبين الأعراس في اليمن.. ظواهر سلبية خطيرة تهدد النسيج الاجتماعي وتخرج عن ضوابط العرف والأخلاق الذكاء الاصطناعي يفتح أبواب الثراء ويصنع مليارديرات جدد في وقت قياسي نشر معلومات غير مسبوقة عن ''الزينبيات'' أخطر تشكيل نسائي تابع للحوثيين تعرف على عشر فوائد للتبرع بالدم غالبية العرب يجهلونها وفاة مأساوية لحكم كرة قدم في حادث سقوط حافلة في عاصمة عربية تحذير عاجل من التنبؤات الجوية والإنذار المبكر لعدة محافظات يمنية
نفّذ مكتب الصناعة والتجارة بمديرية مدينة مأرب، اليوم، حملة ميدانية واسعة للتفتيش والرقابة على الأفران والمخابز والمقاصف، في إطار جهود ضبط الأسعار ومنع التلاعب بقوت المواطنين، أسفرت عن ضبط 23 منشأة مخالفة لمعايير الأوزان المحددة.
وأوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمدينة، ماجد شعلان، ، أن الحملة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الرقابية التي ينفذها المكتب بهدف الحد من التجاوزات والمخالفات التي تمس احتياجات المواطنين اليومية، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة، وفقاً للوائح والأنظمة المعمول بها.
وأشار شعلان إلى أن المكتب يواصل تنفيذ حملة شاملة لضبط الأسعار وردع المخالفين، تنفيذاً لتوجيهات السلطة المحلية ووزارة الصناعة والتجارة، مؤكداً عدم التهاون مع كل من يثبت تلاعبه بالأسعار أو الإخلال بالمواصفات والاشتراطات المعتمدة، خاصة في ما يتعلق بالمواد الأساسية .
كما أكد التزام المكتب الكامل بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء القاضي بمنع التعامل بالعملات الأجنبية، وتنفيذ هذا القرار بكافة تفاصيله في المحافظة، في إطار حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز استقرار السوق المحلي.
ولفت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المخالفات المتعلقة بالمواد الغذائية من حيث الجودة والصلاحية والأسعار، مشدداً على أن فرق الرقابة ستكثف من حملاتها لضبط الأسواق وضمان توفر السلع بأسعار عادلة وجودة مناسبة.
ودعا شعلان المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أية مخالفات أو تجاوزات حفاظاً على الأمن الغذائي والاقتصادي في المحافظة.