تحذير عاجل من التنبؤات الجوية والإنذار المبكر لعدة محافظات يمنية

السبت 16 أغسطس-آب 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

حذّر مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، من أمطار رعدية ورياح شديدة مصاحبة لها، في عدد من المحافظات، وذلك بحسب مخرجات النماذج العددية المختلفة وتحليل خرائط الطقس.

وتوقّع المركز، في نشرة تحذيرية هطول أمطار رعدية لمدة ثلاثة أيام بعضها غزيرة ومصحوبة بحبات البرد، على طول المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، من صعدة شمالاً حتى الضالع وتعز ولحج جنوباً، وامتدادها غرباً حتى سواحل البحر الأحمر.

كما توقّع المركز، هطول أمطار رعدية على أجزاء من صحاري ومرتفعات وهضاب وسواحل محافظات (المهرة، حضرموت، شبوة، البيضاء وأبين)، وتمتد حتى محافظة عدن.

ووجّه مركز التنبؤات الجوية، تحذيراً للمواطنين من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، والسير في الطرق الطينية الزلقة، ومن الانهيارات الصخرية في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها، وأيضاً من الاقتراب من أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار، ومن نشاط الرياح أثناء العواصف الرعدية والهطولات، مشدداً على ضرورة إغلاق الهواتف النقالة أثناء العواصف الرعدية والأمطار.