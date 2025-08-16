وفاة مأساوية لحكم كرة قدم في حادث سقوط حافلة في عاصمة عربية تحذير عاجل من التنبؤات الجوية والإنذار المبكر لعدة محافظات يمنية تحديث بأسعار الصرف مساء اليوم إيران تزوّد الحوثيين بأسلحة كيمائية ماذا يحدث في رأس العارة؟ ومن هو الكعلولي المتمرد على انتقالي عيدروس؟ البروفيسور منصور الزنداني: روسيا انتصرت على أمريكا وحلفائها مصادر تكشف عن تصعيد خطير للحوثيين في البحر الأحمر وكيل وزارة الأوقاف يُكرّم 48 حافظًا وحافظة للقرآن الكريم بمحافظة مأرب ثلاث صفقات من العيار الثقيل لنادي النصر السعودي هذا الموسم جيش اليمن الالكتروني.. محكمة في بريطانيا تقضي بسجن هاكرز 20 شهراً بتهمة اخترق آلاف المواقع الإلكترونية في عدة دول بينها اليمن
آخر تحديث بأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساء اليوم السبت، 16/08/2025:
أسعار الصرف في صنعاء
شراء الدولار 534
بيع الدولار 536
شراء السعودي 139.80
بيع السعودي 140.30
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1618
بيع الدولار 1676
شراء السعودي 425
بيع السعودي 440