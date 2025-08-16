تحديث بأسعار الصرف مساء اليوم

السبت 16 أغسطس-آب 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

آخر تحديث بأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساء اليوم السبت، 16/08/2025:

أسعار الصرف في صنعاء

شراء الدولار 534

بيع الدولار 536

شراء السعودي 139.80

بيع السعودي 140.30

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار 1618

بيع الدولار 1676

شراء السعودي 425

بيع السعودي 440