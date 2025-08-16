تحديث بأسعار الصرف مساء اليوم

آخر الاخبار

السبت 16 أغسطس-آب 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
آخر تحديث بأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساء اليوم السبت، 16/08/2025:

أسعار الصرف في صنعاء

شراء الدولار                    534

بيع الدولار                      536

شراء السعودي            139.80

بيع السعودي             140.30

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار              1618

بيع الدولار                 1676

شراء السعودي             425

بيع السعودي              440

