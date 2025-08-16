ماذا يحدث في رأس العارة؟ ومن هو الكعلولي المتمرد على انتقالي عيدروس؟

السبت 16 أغسطس-آب 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أفادت تقارير اعلامية ومصادر محلية متطابقة باندلاع اشتباكات عنيفة صباح اليوم السبت بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في منطقة رأس العارة غرب محافظة لحج، بين قوات تابعة للحملة الأمنية المشتركة بقيادة العميد حمدي شكري، الموالية لانتقالي، ومسلحين قبليين موالين للقائد المقال فاروق الكعلولي، ما أسفر عن إصابة أحد أفراد الحملة الأمنية.

وانفجرت المواجهات عقب حشد دعا إليه الكعلولي، شارك فيه مسلحون من قبيلته وآخرون من قبائل مختلفة، رداً على الهجوم الذي تعرضت له قواته الأسبوع الماضي في منطقتي "الحرز" و"رأس عمران" غرب عدن.

وأصدر الإنتقالي قبل أيام قراراً بإقالة فاروق الكعلولي من قيادة اللواء التاسع صاعقة وتعيين بكيل إدريس الكعلولي خلفاً له، ودمج اللواء ضمن قوام اللواء الرابع مشاة التابع للانتقالي، ونقله إلى مديرية بيحان في محافظة شبوة.

ورفض الكعلولي في وقت سابق قرار إقالته، ما تسبب في اندلاع معارك عنيفة في "الحرز" ومثلث رأس عمران، انتهت بسيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي مدعومة باللواء الثاني عمالقة بقيادة حمدي شكري على مواقع عسكرية في الخط الساحلي الرابط بين عدن وباب المندب.

ويتهم الكعلولي قيادات قوات العمالقة، بينهم العميد شكري والقائد أبو زرعة المحرمي، بالاستحواذ على السلاح والمالية التابعة للمقاومة في الصبيحة، داعياً قبائل يافع والصبيحة إلى مساندته، ومؤكداً أن استعادة ما وصفها بـ"حقوق المقاومة" ستكون "بالسِّلم أو بالحرب".

في المقابل، أصدر العميد حمدي شكري بياناً دعا فيه مشايخ وأعيان الصبيحة إلى سحب أبنائهم من أماكن تجمع من وصفهم بـ"المطلوبين أمنيًا" والمتهمين بارتكاب جرائم قتل، مؤكداً أن الحملة الأمنية "لن تتهاون" وأن من يبقى في صفوف المسلحين سيتحمل تبعات موقفه.

وتشهد مناطق غرب عدن والساحل الرابط بين لحج وباب المندب توتراً متصاعداً منذ أسابيع، وسط مخاوف من انزلاق المواجهات إلى نزاع قبلي واسع النطاق في ظل استمرار تبادل الاتهامات بين الأطراف المتصارعة.

وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت في منطقة الحرز ومثلث رأس عمران غرب مدينة عدن، في 8 اغسطس الجاري بين قوات تابعة للمجلس الانتقالي، مدعومة بعناصر من اللواء الثاني عمالقة بقيادة حمدي شكري، ومجاميع مسلحة موالية للقائد العسكري المقال فاروق الكعلولي.

مصادر محلية قالت إن الاشتباكات جاءت بعد رفض الكعلولي تنفيذ توجيهات صادرة عن قيادة المجلس الانتقالي تقضي بتسليم ما تبقى من عناصر اللواء التاسع صاعقة، وهو لواء يتبع للمجلس الانتقالي.