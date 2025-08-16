وفاة مأساوية لحكم كرة قدم في حادث سقوط حافلة في عاصمة عربية تحذير عاجل من التنبؤات الجوية والإنذار المبكر لعدة محافظات يمنية تحديث بأسعار الصرف مساء اليوم إيران تزوّد الحوثيين بأسلحة كيمائية ماذا يحدث في رأس العارة؟ ومن هو الكعلولي المتمرد على انتقالي عيدروس؟ البروفيسور منصور الزنداني: روسيا انتصرت على أمريكا وحلفائها مصادر تكشف عن تصعيد خطير للحوثيين في البحر الأحمر وكيل وزارة الأوقاف يُكرّم 48 حافظًا وحافظة للقرآن الكريم بمحافظة مأرب ثلاث صفقات من العيار الثقيل لنادي النصر السعودي هذا الموسم جيش اليمن الالكتروني.. محكمة في بريطانيا تقضي بسجن هاكرز 20 شهراً بتهمة اخترق آلاف المواقع الإلكترونية في عدة دول بينها اليمن
أكد البروفيسور منصور عزيز الزنداني أستاذ العلاقات الدولية بقسم العلوم السياسية بجامعة صنعاء أن روسيا حققت انتصارا كبيرا سياسيا وعسكريا على أوكرانيا والعالم الغربي.
وأضاف الدكتور الزنداني لموقع مأرب برس تعليقا على قمة ألاسكا بين ترامب وبوتين أن روسيا نجحت في إقناع العالم أنها ليست في حالة حرب مع أوكرانيا فقط، بل هي في حرب حقيقية وشرعية دفاعا عن مصالحها مع كل المعسكر الغربي ممثلا بحلف الناتو وعلى رأس الجميع الولايات المتحدة الأمريكية التي مدت كييف أكثر من غيرها بالسلاح الأمريكي المتطور، بما في ذلك الخبراء والمدربين، وكان ذلك لإعتبارات عديدة أهمها أن واشنطن قد قامت بهذا الدور لأنها تملك أكبر قوة عسكرية في حلف الناتو المكون من ثلاثين دولة.
وأضاف: إن غياب أوكرانيا كطرف مباشر بل وحتى غير مباشر في المشهد السياسي في لقاء ألاسكا بين ترامب وبوتين بهدف صناعة السلام ووقف الحرب الروسية - الأوكرانية يؤكد للعالم أجمع أن روسيا قد استطاعت أن تنتزع في المحادثات بين بوتين وترامب الممثل لأوكرانيا وكل أوروبا وحلف الناتو اعترافا سياسيا ودبلوماسيا بأن حرب أوكرانيا ضد روسيا لم تكن الا حربا بالوكالة لصالح المعسكر الغربي سواء نجحت المفاوضات أو فشلت.
وبهذا فقد تحقق لروسيا _ برأيه ما كانت تقوله خلال الأربع سنوات الماضية.