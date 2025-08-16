البروفيسور منصور الزنداني: روسيا انتصرت على أمريكا وحلفائها

السبت 16 أغسطس-آب 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 184

أكد البروفيسور منصور عزيز الزنداني أستاذ العلاقات الدولية بقسم العلوم السياسية بجامعة صنعاء أن روسيا حققت انتصارا كبيرا سياسيا وعسكريا على أوكرانيا والعالم الغربي.

وأضاف الدكتور الزنداني لموقع مأرب برس تعليقا على قمة ألاسكا بين ترامب وبوتين أن روسيا نجحت في إقناع العالم أنها ليست في حالة حرب مع أوكرانيا فقط، بل هي في حرب حقيقية وشرعية دفاعا عن مصالحها مع كل المعسكر الغربي ممثلا بحلف الناتو وعلى رأس الجميع الولايات المتحدة الأمريكية التي مدت كييف أكثر من غيرها بالسلاح الأمريكي المتطور، بما في ذلك الخبراء والمدربين، وكان ذلك لإعتبارات عديدة أهمها أن واشنطن قد قامت بهذا الدور لأنها تملك أكبر قوة عسكرية في حلف الناتو المكون من ثلاثين دولة.

وأضاف: إن غياب أوكرانيا كطرف مباشر بل وحتى غير مباشر في المشهد السياسي في لقاء ألاسكا بين ترامب وبوتين بهدف صناعة السلام ووقف الحرب الروسية - الأوكرانية يؤكد للعالم أجمع أن روسيا قد استطاعت أن تنتزع في المحادثات بين بوتين وترامب الممثل لأوكرانيا وكل أوروبا وحلف الناتو اعترافا سياسيا ودبلوماسيا بأن حرب أوكرانيا ضد روسيا لم تكن الا حربا بالوكالة لصالح المعسكر الغربي سواء نجحت المفاوضات أو فشلت.

وبهذا فقد تحقق لروسيا _ برأيه ما كانت تقوله خلال الأربع سنوات الماضية.