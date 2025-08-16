مصادر تكشف عن تصعيد خطير للحوثيين في البحر الأحمر

السبت 16 أغسطس-آب 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أعادت جماعة الحوثي المدعومة من إيران نشر ترسانتها العسكرية في الساحل الغربي والمناطق المطلة على البحر الأحمر، في خطوة اعتبرتها مصادر مؤشراً على تصعيد جديد يهدد أمن الملاحة الدولية.

وقال تقرير لموقع "ديفانس لاين"، أن الجماعة الحوثية نقلت صواريخ ومنصات إطلاق وطائرات مسيرة وأنظمة رادارية إلى محافظات الحديدة وحجة وأجزاء من ريمة وذمار والمحويت وإب، إضافة إلى مناطق غربية في تعز، كما نشرت معدات بحرية ودفاعية في مواقع استراتيجية على البحر الأحمر وباب المندب.

وبحسب المصادر، فقد أعادت المليشيا أيضاً تركيب شبكات اتصالات ورادارات وأنظمة استطلاعية لتعزيز قدراتها بعد الضربات الأمريكية الأخيرة.