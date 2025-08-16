وفاة مأساوية لحكم كرة قدم في حادث سقوط حافلة في عاصمة عربية تحذير عاجل من التنبؤات الجوية والإنذار المبكر لعدة محافظات يمنية تحديث بأسعار الصرف مساء اليوم إيران تزوّد الحوثيين بأسلحة كيمائية ماذا يحدث في رأس العارة؟ ومن هو الكعلولي المتمرد على انتقالي عيدروس؟ البروفيسور منصور الزنداني: روسيا انتصرت على أمريكا وحلفائها مصادر تكشف عن تصعيد خطير للحوثيين في البحر الأحمر وكيل وزارة الأوقاف يُكرّم 48 حافظًا وحافظة للقرآن الكريم بمحافظة مأرب ثلاث صفقات من العيار الثقيل لنادي النصر السعودي هذا الموسم جيش اليمن الالكتروني.. محكمة في بريطانيا تقضي بسجن هاكرز 20 شهراً بتهمة اخترق آلاف المواقع الإلكترونية في عدة دول بينها اليمن
أعادت جماعة الحوثي المدعومة من إيران نشر ترسانتها العسكرية في الساحل الغربي والمناطق المطلة على البحر الأحمر، في خطوة اعتبرتها مصادر مؤشراً على تصعيد جديد يهدد أمن الملاحة الدولية.
وقال تقرير لموقع "ديفانس لاين"، أن الجماعة الحوثية نقلت صواريخ ومنصات إطلاق وطائرات مسيرة وأنظمة رادارية إلى محافظات الحديدة وحجة وأجزاء من ريمة وذمار والمحويت وإب، إضافة إلى مناطق غربية في تعز، كما نشرت معدات بحرية ودفاعية في مواقع استراتيجية على البحر الأحمر وباب المندب.
وبحسب المصادر، فقد أعادت المليشيا أيضاً تركيب شبكات اتصالات ورادارات وأنظمة استطلاعية لتعزيز قدراتها بعد الضربات الأمريكية الأخيرة.