وكيل وزارة الأوقاف يُكرّم 48 حافظًا وحافظة للقرآن الكريم بمحافظة مأرب

السبت 16 أغسطس-آب 2025 الساعة 04 مساءً / مارب برس - عبدالله العطار- خاص

عدد القراءات 285

كرم وكيل وزارة الأوقاف حسن الشيخ، بمحافظة مأرب،اليوم ، 48 من حفاظ وحافظات وسُرّاد وساردات كتاب الله تعالى ،

وذلك في الحفل الختامي التكريمي السابع لحفاظ مركز الرضوان لتعليم القرآن، "دفعة شهيد القرآن الشيخ/ صالح حنتوس - رحمه الله".

وشهد الحفل الذي حضره وكيل وزارة الثقافة عبدالرحمن النهاري ،وعدد من مديري المكاتب التنفيذية ، وعدد من العلماء والدعاة والشخصيات الاجتماعية، أكد الشيخ أن من حفاظ وحافظات القرآن الكريم وسُرّاده وسارداته ممن أتموا حفظ كتاب الله أو سردوه غيبًا، هو إنجاز يُضاف إلى رصيد مركز الرضوان في خدمة كتاب الله، وتعزيز الثقافة القرآنية وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال في أوساط المجتمع.

وأشاد وكيل وزارة الأوقاف حسن الشيخ بالجهود التي يبذلها مركز الرضوان وجمعية الضياء في تعليم وتحفيظ القرآن الكريم، مشيرًا إلى أهمية مثل هذه المشاريع في إعداد جيل واعٍ ومتمسك بهويته الدينية والوطنية.

واستعرض الوكيل الشيخ مناقب الشهيد الشيخ صالح حنتوس ، ودوره البارز في دعم طلاب العلم وتعليم القرآن، وصموده البطولي في وجه مليشيا الحوثي الإرهابية التي تحاول طمس الهوية الوطنية والدينية، مؤكدًا أن إطلاق اسمه على هذه الدفعة يمثل وفاءً وتخليدًا لجهوده وتضحياته.

وأكد على المكانة العظيمة لحفظة القرآن الكريم، ودورهم في قيادة المجتمع نحو الهداية والاستقامة، داعيًا إلى مزيد من العناية والدعم الرسمي والمجتمعي لمراكز التحفيظ والحفاظ.

كما ألقيت كلمتان عن إدارة المركز لإبراهيم خادم،والضيوف صالح الحواني ، أشارا إلى عظمة القرآن الكريم ودوره في تربية الفرد والمجتمع، مؤكدين أن هذه المبادرات تمثل منارات نور وسط تحديات فكرية واجتماعية متزايدة، داعيان إلى استمرار دعمها وتعزيزها.

واستعرضت الكلمتان أبرز إنجازات المركز خلال الأعوام الماضية، مؤكدين أن تسمية هذه الدفعة باسم الشهيد الشيخ صالح حنتوس –رحمه الله– تأتي عرفانًا بدوره في دعم التعليم القرآني ورعاية الطلاب، والتأكيد على مواصلة برامجه التعليمية في مختلف مناطق محافظة مأرب، ودعيا الجهات الرسمية والمجتمعية إلى مضاعفة الدعم لمشاريعه القرآنية، بما يسهم في بناء أجيال متسلحة بالإيمان والعلم والقيم الإسلامية السمحة.

وألقى الحافظ مفضل الوصابي،كلمة الحفاظ المكرمين ، عبّر فيها عن امتنانهم وتقديرهم للقائمين على المركز وأولياء الأمور، معتبرًا هذا التكريم تتويجًا لمسيرة طويلة من الاجتهاد في حفظ كتاب الله.

تخلل الحفل عدد من الفقرات الإنشادية وعروض للشهيد حنتوس ، والكلمات التوجيهية التي أكدت على أهمية القرآن الكريم في تهذيب النفس وتكوين الشخصية المسلمة المعتدلة.