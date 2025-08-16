ثلاث صفقات من العيار الثقيل لنادي النصر السعودي هذا الموسم جيش اليمن الالكتروني.. محكمة في بريطانيا تقضي بسجن هاكرز 20 شهراً بتهمة اخترق آلاف المواقع الإلكترونية في عدة دول بينها اليمن طيران اليمنية تتجه لتخفيض أسعار تذاكرها تماشيًا مع تحسن سعر العملة صدر كبير دون أدوية وعمليات- مشروب سحري لتكبير الثدي طبيعيا خلال أيام أول روبوت حامل ب طفل في العالم.. ابتكار صيني يثير جدلا واسعا جريمة مروعة تهز اليمن.. شاب يذبح والده وشقيقه يرد بالرصاص نسف منازل وتهجير.. حي الزيتون بغزة تحت الإبادة الإسرائيلية قفزة تاريخية... الدوري السعودي الرابع عالمياً في حجم رواتب اللاعبين رسميًا.. الفرنسي كومان لاعبًا في النصر الهلال يفاجئ الاتحاد بأمر يزلزل الشارع الرياضي.. تفاصيل مثيرة
أتم نادي النصر السعودي، الجمعة، صفقة انضمام لاعب كرة القدم الفرنسي كينغسلي كومان، قادما من بايرن ميونيخ الألماني، بعقد لمدة 3 أعوام حتى 2028، في ثالث صفقات "العالمي" هذا الصيف.
وقال النادي السعودي، في بيان: "أنهت إدارة شركة نادي النصر إجراءات توقيع العقد مع النجم الفرنسي كينغسلي كومان قادما من بايرن ميونيخ الألماني".
وتابع: "مَثّل شركة النصر المدير الرياضي السيد سيماو كوتينيو، يمتد عقد كينغسلي كومان مع النصر حتى عام 2028".
كومان، البالغ من العمر 29 عاما، أمضى 10 سنوات مع بايرن ميونيخ منذ انضمامه في صيف 2015 قادما من يوفنتوس الإيطالي على سبيل الإعارة، قبل التعاقد معه نهائيا في 2017.
وخلال هذه الفترة، توج بـ9 ألقاب في الدوري الألماني، و3 كؤوس محلية، وسطر اسمه في تاريخ النادي البافاري بتسجيله هدف الفوز على باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2020.
وبحسب وسائل الإعلام الألمانية بلغت قيمة الصفقة 30 مليون يورو، وتشمل الحوافز، مع راتب سنوي يتراوح بين 20 و25 مليون يورو، أي أكثر من ضعف راتبه الحالي في ألمانيا.
وواصل "العالمي" تعزيز صفوفه بصفقات قوية هذا الصيف للعودة لمنصات التتويج، حيث ضم لاعب الوسط المهاجم البرتغالي جواو فيليكس من تشيلسي، والمدافع الإسباني إنييغو مارتينيز من برشلونة.