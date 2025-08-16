ثلاث صفقات من العيار الثقيل لنادي النصر السعودي هذا الموسم

السبت 16 أغسطس-آب 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 21

أتم نادي النصر السعودي، الجمعة، صفقة انضمام لاعب كرة القدم الفرنسي كينغسلي كومان، قادما من بايرن ميونيخ الألماني، بعقد لمدة 3 أعوام حتى 2028، في ثالث صفقات "العالمي" هذا الصيف.

وقال النادي السعودي، في بيان: "أنهت إدارة شركة نادي النصر إجراءات توقيع العقد مع النجم الفرنسي كينغسلي كومان قادما من بايرن ميونيخ الألماني".

وتابع: "مَثّل شركة النصر المدير الرياضي السيد سيماو كوتينيو، يمتد عقد كينغسلي كومان مع النصر حتى عام 2028".

كومان، البالغ من العمر 29 عاما، أمضى 10 سنوات مع بايرن ميونيخ منذ انضمامه في صيف 2015 قادما من يوفنتوس الإيطالي على سبيل الإعارة، قبل التعاقد معه نهائيا في 2017.

وخلال هذه الفترة، توج بـ9 ألقاب في الدوري الألماني، و3 كؤوس محلية، وسطر اسمه في تاريخ النادي البافاري بتسجيله هدف الفوز على باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2020.

وبحسب وسائل الإعلام الألمانية بلغت قيمة الصفقة 30 مليون يورو، وتشمل الحوافز، مع راتب سنوي يتراوح بين 20 و25 مليون يورو، أي أكثر من ضعف راتبه الحالي في ألمانيا.

وواصل "العالمي" تعزيز صفوفه بصفقات قوية هذا الصيف للعودة لمنصات التتويج، حيث ضم لاعب الوسط المهاجم البرتغالي جواو فيليكس من تشيلسي، والمدافع الإسباني إنييغو مارتينيز من برشلونة.