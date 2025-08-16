جيش اليمن الالكتروني.. محكمة في بريطانيا تقضي بسجن هاكرز 20 شهراً بتهمة اخترق آلاف المواقع الإلكترونية في عدة دول بينها اليمن

السبت 16 أغسطس-آب 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 191

حكمت محكمة بريطانية على شاب بالسجن 20 شهرًا بعد إدانته باختراق آلاف المواقع الإلكترونية في أميركا الشمالية واليمن وإسرائيل وسرقة بيانات شخصية لملايين المستخدمين.

وقالت "الوكالة الوطنية للجريمة" (NCA) إن الطاهري المشرقي (26 عامًا) من مدينة روثرهام، ارتبط بمجموعتي "جيش اليمن الإلكتروني" و"Spider Team"، واستخدم أسماء مستعارة متعددة لنشر رسائل سياسية وأيديولوجية عبر صفحات خفية كان يزرعها داخل المواقع المستهدفة.

وأوضحت الوكالة أن المشرقي اخترق مواقع حكومية يمنية ومؤسسات دينية في كندا والولايات المتحدة، إضافة إلى موقع "مجلس مياه ولاية كاليفورنيا" وموقع إخباري إسرائيلي، مشيرة إلى أنه كان يحتفظ ببيانات أكثر من أربعة ملايين مستخدم على فيسبوك إلى جانب كلمات مرور لخدمات مثل "نتفليكس" و"بايبال".

وكان من المقرر أن يحاكم المشرقي في مارس/آذار الماضي بتهم عدة تتعلق بإساءة استخدام الحاسوب، لكنه اعترف بتسع منها ليصدر بحقه الحكم يوم 15 أغسطس الجاري في محكمة التاج بشيفيلد.

وقال بول فوستر، رئيس وحدة الجرائم الإلكترونية في الوكالة: "هجمات المشرقي تسببت بأضرار كبيرة للمنظمات والمستخدمين، وأظهرت كيف يمكن أن يتحول سرقة البيانات إلى تهديد لملايين الأشخاص. لقد أثبتت هذه القضية أن المجرمين الإلكترونيين ليسوا بمنأى عن الملاحقة".