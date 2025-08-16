طيران اليمنية تتجه لتخفيض أسعار تذاكرها تماشيًا مع تحسن سعر العملة

السبت 16 أغسطس-آب 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

قال وزير النقل عبدالسلام حُميد، إن الخطوط الجوية اليمنية ستلتزم بقرار مجلس الوزراء القاضي بإعادة النظر في أسعار تذاكر السفر، والبيع بالعملة الوطنية، تماشياً مع التحسن في سعر صرف الريال، وبما يخفف المعاناة عن المواطنين.

جاء ذلك خلال حفل استقبال طائرة "مملكة أوسان" من طراز إيرباص A320، يوم الجمعة، التي انضمت إلى أسطول "اليمنية" كرابع طائرة عاملة، بعد تدمير أربع طائرات كانت محتجزة لدى الحوثيين بغارات إسرائيلية على مطار صنعاء، في يونيو الماضي.

وأكد الوزير أن الطائرة تمثل إضافة نوعية ستسهم في تخفيف الضغط على الرحلات وتوسيع وجهات الشركة، مضيفا أن "اليمنية" تسير بخطى واثقة لإعادة بناء أسطولها وأصولها رغم التحديات.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة "اليمنية" الكابتن ناصر محمود، أن الطائرة بسعة 150 راكباً موزعة بين درجتي رجال الأعمال والدرجة السياحية، وأن اختيار اسم "مملكة أوسان" جاء تيمناً بالحضارة اليمنية القديمة، لافتاً إلى خطط الشركة لرفد الأسطول بطائرة جديدة مطلع عام 2026.