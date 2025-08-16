جريمة مروعة تهز اليمن.. شاب يذبح والده وشقيقه يرد بالرصاص نسف منازل وتهجير.. حي الزيتون بغزة تحت الإبادة الإسرائيلية قفزة تاريخية... الدوري السعودي الرابع عالمياً في حجم رواتب اللاعبين رسميًا.. الفرنسي كومان لاعبًا في النصر الهلال يفاجئ الاتحاد بأمر يزلزل الشارع الرياضي.. تفاصيل مثيرة قرارات جديدة من 31 دولة عربية وإسلامية ضد إسرائيل بعد تصريحات نتنياهو طبول الحرب تقرع من جديد : إسرائيل وإيران على حافة مواجهة كبرى إنستغرام تطور ميزة جديدة للعثور على الاهتمامات المشتركة بين الأصدقاء مشجعون إسرائيليون يثيرون أزمة دبلوماسية مع بولندا بلافتة مشينة حزب الله يتوعد: لن نسلم سلاح المقاومة وسنخوض معركة كربلائية ضد الحكومة اللبنانية
شهدت محافظة البيضاء اليمنية واحدة من أبشع الجرائم التي صدمت الرأي العام، بعدما أقدم شاب على قتل والده بوحشية والتمثيل بجثته، قبل أن يسقط قتيلاً برصاص شقيقه في مشهد مأساوي داخل الأسرة الواحدة.
ووفق مصادر محلية، فقد وقعت الجريمة المروعة في مديرية العرش غرب البيضاء، حيث أقدم الجاني على ذبح والده وفصل رأسه عن جسده، ثم فرّ إلى أحد الجبال المجاورة.
غير أن شقيقه قرر الأخذ بالثأر فوراً، فلاحقه إلى الجبل وأطلق عليه النار من الخلف، منهياً حياته.
وخلال ساعات قليلة فقط، خسرت الأسرة الأب والابن معاً بطريقة صادمة، ما أثار موجة غضب واستنكار واسع في الشارع اليمني.
من جانبها، اعتبرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن هذه الحادثة الدامية تجسد حجم الانهيار الأمني والقيمي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث غاب القانون، وتحوّل السلاح المنفلت والثأر الشخصي إلى بديل للعدالة، مما يهدد بمزيد من الفوضى والانفلات في المجتمع.