جريمة مروعة تهز اليمن.. شاب يذبح والده وشقيقه يرد بالرصاص

شهدت محافظة البيضاء اليمنية واحدة من أبشع الجرائم التي صدمت الرأي العام، بعدما أقدم شاب على قتل والده بوحشية والتمثيل بجثته، قبل أن يسقط قتيلاً برصاص شقيقه في مشهد مأساوي داخل الأسرة الواحدة.

ووفق مصادر محلية، فقد وقعت الجريمة المروعة في مديرية العرش غرب البيضاء، حيث أقدم الجاني على ذبح والده وفصل رأسه عن جسده، ثم فرّ إلى أحد الجبال المجاورة.

غير أن شقيقه قرر الأخذ بالثأر فوراً، فلاحقه إلى الجبل وأطلق عليه النار من الخلف، منهياً حياته.

وخلال ساعات قليلة فقط، خسرت الأسرة الأب والابن معاً بطريقة صادمة، ما أثار موجة غضب واستنكار واسع في الشارع اليمني.

من جانبها، اعتبرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن هذه الحادثة الدامية تجسد حجم الانهيار الأمني والقيمي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث غاب القانون، وتحوّل السلاح المنفلت والثأر الشخصي إلى بديل للعدالة، مما يهدد بمزيد من الفوضى والانفلات في المجتمع.