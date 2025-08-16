قفزة تاريخية... الدوري السعودي الرابع عالمياً في حجم رواتب اللاعبين

السبت 16 أغسطس-آب 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

وضع الدوري السعودي قدماً بين الكبار في قائمة «رواتب اللاعبين» وذلك بحسب تقرير «كابولوجي» العالمي الذي صنفه في المركز الرابع متفوقاً على «الألماني»، في مشهد يعكس التحولات الكبيرة على صعيد هذا الدوري الطموح والساعي إلى الريادة العالمية في مسرح كرة القدم الكبير.

بينما واصل الدوري الإنجليزي الممتاز ترسيخ مكانته بوصفه أقوى الدوريات من حيث الإنفاق على الرواتب السنوية لموسم 2025 - 2026، متقدماً بفارق كبير عن أقرب منافسيه في قائمة الدوريات الكبرى حول العالم.

ويتصدر الدوري الإنجليزي بإجمالي رواتب بلغ مليارين و438 مليون دولار، متقدماً بفارق كبير عن باقي المنافسين.

وجاء الدوري الإيطالي في المركز الثاني بإجمالي رواتب سنوية وصل إلى مليار و270 مليون دولار، يليه الدوري الإسباني في المركز الثالث بمبلغ مليار و235 مليون دولار، في استمرار لوجوده ضمن المراتب الثلاث الأولى عالمياً من حيث حجم الإنفاق.

هيرنانديز لاعب الهلال (نادي الهلال) هيرنانديز لاعب الهلال (نادي الهلال) وشهد الدوري السعودي للمحترفين قفزة لافتة باحتلاله المركز الرابع عالمياً بإجمالي رواتب قدره مليار و138 مليون دولار، متفوقاً على الدوري الألماني الذي حل خامساً بمليار و120 مليون دولار، في مؤشر جديد على قوة الحراك المالي والاستثماري الذي يشهده الدوري السعودي وقدرته على جذب أبرز نجوم اللعبة في العالم.

ويتصدر النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي قائمة أعلى اللاعبين دخلاً في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025 - 2026، براتب أسبوعي يبلغ 525 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 27.3 مليون جنيه سنوياً، إضافة إلى مكافآت تقديرية تصل إلى 18.2 مليون جنيه.

ويأتي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، في المركز الثاني براتب أسبوعي قدره 400 ألف جنيه، أي 20.8 مليون سنوياً، مع مكافآت مماثلة لقيمة 18.2 مليون جنيه. رونالدو وفيليكس ضمن قائمة الرواتب الأعلى في الدوري السعودي (نادي النصر) رونالدو وفيليكس ضمن قائمة الرواتب الأعلى في الدوري السعودي (نادي النصر) في المركز الثالث يظهر البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط مانشستر يونايتد، براتب أسبوعي يبلغ 350 ألف جنيه إسترليني، أي 18.2 مليون سنوياً، إلى جانب مكافآت تصل إلى 5.2 مليون جنيه.

ويليه الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول، بالراتب نفسه البالغ 350 ألف جنيه أسبوعياً، أي 18.2 مليون سنوياً، مع مكافآت تبلغ 2.6 مليون جنيه.

أما المركز الخامس، فكان من نصيب الجناح الإنجليزي رحيم سترلينغ، لاعب تشيلسي، الذي يتقاضى 325 ألف جنيه أسبوعياً، أي 16.9 مليون سنوياً، مع مكافآت تقديرية قدرها 2.6 مليون جنيه.

ويتصدر الصربي دوشان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس، قائمة أعلى اللاعبين دخلاً في الدوري الإيطالي لموسم 2025 - 2026، براتب أسبوعي يبلغ 427 ألف يورو يورو، أي ما يعادل 22.22 مليون يورو سنوياً، وهو ما يعكس مكانته بوصفه أحد أبرز المهاجمين في الكالتشيو.

ويليه في المركز الثاني الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، قائد إنتر ميلان، براتب أسبوعي يبلغ 320.577 يورو، أي 16.66 مليون يورو سنوياً، مع مكافآت تصل إلى 3.7 مليون يورو.

في المركز الثالث يأتي الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم روما، براتب أسبوعي قدره 249.231 يورو، أي 12.96 مليون يورو سنوياً، إلى جانب مكافآت تقديرية تبلغ 1.85 مليون يورو.

أما المركز الرابع فكان من نصيب الإيطالي نيكولو باريلا، لاعب وسط إنتر ميلان، براتب أسبوعي يبلغ 231.538 يورو، أي 12.04 مليون يورو سنوياً، مع مكافآت قيمتها 930 ألف يورو. ويكمل التركي هاكان تشالهان أوغلو، لاعب وسط إنتر ميلان، قائمة الخمسة الأوائل براتب أسبوعي قدره 213.654 يورو، أي 11.11 مليون يورو سنوياً، إضافة إلى مكافآت تقديرية تبلغ 930 ألف يورو.

ويتصدر الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، قائمة أعلى اللاعبين دخلاً في الدوري الإسباني لموسم 2025 - 2026، براتب أسبوعي يبلغ 600.962 يورو، أي ما يعادل 31.25 مليون يورو سنوياً، إلى جانب مكافآت ضخمة تصل إلى 40.42 مليون يورو، ما يجعله الأعلى بفارق كبير عن باقي المنافسين.

وفي المركز الثاني يأتي الإنجليزي جود بيلينغهام، لاعب وسط ريال مدريد، براتب أسبوعي قدره 400.577 يورو، أي 20.83 مليون يورو سنوياً، مع مكافآت تبلغ 4.17 مليون يورو.

ويشاركه في المركز نفسه السلوفيني يان أوبلاك، حارس أتلتيكو مدريد، بالقيمة ذاتها، ما يعكس مكانته بوصفه أحد أفضل الحراس في العالم.

كما يوجد البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، في المركز نفسه براتب أسبوعي 400.577 يورو (20.83 مليون يورو سنوياً) ومكافآت مشابهة تبلغ 4.17 مليون يورو، رغم دخوله عامه السادس والثلاثين.

أما المركز الخامس فكان من نصيب البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، براتب أسبوعي قدره 400.577 يورو أيضاً، أي 20.83 مليون يورو سنوياً، مع مكافآت تبلغ 4.17 مليون يورو، في دليل على مكانته بوصفه نجماً هجومياً بارزاً في الكتيبة الملكية.

ويتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، قائمة أعلى اللاعبين دخلاً في الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2025 - 2026، براتب سنوي ضخم يبلغ 208.4 مليون يورو، إلى جانب مكافآت تصل إلى 42.8 مليون يورو، ما يجعله اللاعب الأعلى أجراً في تاريخ البطولة.

ويأتي الجزائري رياض محرز، جناح الأهلي، في المركز الثاني براتب سنوي قدره 52 مليون يورو، مستفيداً من مكانته بوصفه أحد أبرز نجوم الفريق.

رياض محرز (النادي الأهلي) رياض محرز (النادي الأهلي) في المركز الثالث يحل الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم الاتحاد، براتب سنوي يبلغ 50 مليون يورو، يليه السنغالي ساديو ماني، جناح النصر، براتب سنوي يصل إلى 40 مليون يورو، فيما جاء المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، لاعب الهلال، في المركز الخامس براتب سنوي قدره 34.7 مليون يورو.

ويحتل الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الهلال، المركز السادس براتب سنوي يبلغ 25.5 مليون يورو، متساوياً تقريباً مع الصربي سيرجي ميلينكوفيتش - سافيتش ومواطنه ألكسندر ميتروفيتش، نجمي الهلال أيضاً، اللذين يتقاضى كل منهما 25 مليون يورو سنوياً، وهي القيمة ذاتها التي يحصل عليها الفرنسي نجولو كانتي، متوسط ميدان الاتحاد، الذي جاء في المركز التاسع.

أما المركز العاشر فكان من نصيب الإسباني إيمريك لابورت، مدافع النصر، براتب سنوي يبلغ 24.5 مليون يورو، متقدماً بفارق بسيط عن الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والفرنسي تيو هرنانديز، لاعبي النصر والأهلي على التوالي، حيث يتقاضى كل منهما 24.2 مليون يورو سنوياً.

وفي المراتب التالية، جاء البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم الأهلي، براتب قدره 19 مليون يورو، ثم مواطنه مالكوم، جناح النصر، والبرتغالي جواو فيليكس، مهاجم النصر، براتب سنوي يبلغ 18 مليون يورو لكل منهما.

وحل البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان الهلال، في المركز السادس عشر براتب سنوي قدره 17.3 مليون يورو، يليه مواطنه جواو كانسيلو، ظهير الهلال، براتب يبلغ 15.15 مليون يورو.

واختتمت قائمة العشرين الأوائل بأسماء بارزة، حيث جاء الكولومبي جون دوران، مهاجم النصر، والفرنسي موسى ديابي، جناح النصر، براتب سنوي متساوٍ يبلغ 15.31 مليون يورو لكل منهما، فيما حل الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب الاتفاق، في المركز العشرين براتب قدره 15 مليون يورو.

ويتصدر الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ، قائمة أعلى اللاعبين دخلاً في الدوري الألماني لموسم 2025 - 2026، براتب أسبوعي يبلغ 480.769 يورو، أي ما يعادل 25 مليون يورو سنوياً، ليؤكد مكانته بوصفه أغلى صفقة في تاريخ النادي البافاري وأحد أبرز نجوم البوندسليغا.

في المركز الثاني يأتي الحارس الألماني المخضرم مانويل نوير، قائد بايرن ميونيخ، براتب أسبوعي يبلغ 403.846 يورو، أي 21 مليون يورو سنوياً، وهو رقم يعكس قيمته وخبرته الكبيرة رغم اقترابه من سن الأربعين.

أما المركز الثالث فكان من نصيب الألماني جوشوا كيميش، لاعب وسط بايرن ميونيخ، براتب أسبوعي قدره 384.615 يورو، أي 20 مليون يورو سنوياً، مع مكافآت تبلغ 6.6 مليون يورو، ليبقى من الأعمدة الأساسية في خط وسط الفريق.

وجاء في المركز الرابع الشاب الألماني جمال موسيالا، موهبة بايرن ميونيخ الصاعدة، براتب أسبوعي يبلغ 362.885 يورو، أي 18.87 مليون يورو سنوياً، وهو رقم كبير للاعب في سن الثانية والعشرين، ويعكس ثقة النادي في مستقبله.

ويكمل الألماني سيرج غنابري، جناح بايرن ميونيخ، قائمة الخمسة الأوائل براتب أسبوعي مماثل لموسيالا يبلغ 362.885 يورو (18.87 مليون يورو سنوياً)، ليؤكد البافاري سيطرته المطلقة على قائمة الأعلى دخلاً في البوندسليغا