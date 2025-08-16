رسميًا.. الفرنسي كومان لاعبًا في النصر

السبت 16 أغسطس-آب 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 105

كشف النصر عن نجاحه في ضم الجناح الفرنسي كينجسلي كومان قادما من بايرن ميونيخ الألماني.

وقال النصر عبر حسابه على إكس “أنهت إدارة شركة النصر إجراءات توقيع العقد مع النجم الفرنسي كينجسلي كومان قادما من بايرن ميونيخ الألماني.

يمتد عقد كومان مع النصر حتى عام 2028”.

اللاعب الفرنسي صاحب الـ (29 عاما)، كان ضمن تشكيلة فرنسا في كأس العالم 2022 في قطر، القميص رقم 21 في النصر.

وبدأ كومان مسيرته في أكاديمية باريس سان جيرمان للشباب قبل أن يلعب للفريق الأول موسم 2013-2014 لينتقل إلى يوفنتوس في العام التالي قبل إعارته إلى بايرن ميونيخ في الفترة من 2015 إلى 2017 قبل التعاقد معه بشكل دائم حتى انتقاله للنصر.

وقضى كومان عشر سنوات مع بايرن ميونيخ حقق خلالها 21 لقبا مختلفا بعدما خاض 339 مباراة في كافة المسابقات