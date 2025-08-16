رسميًا.. الفرنسي كومان لاعبًا في النصر الهلال يفاجئ الاتحاد بأمر يزلزل الشارع الرياضي.. تفاصيل مثيرة قرارات جديدة من 31 دولة عربية وإسلامية ضد إسرائيل بعد تصريحات نتنياهو طبول الحرب تقرع من جديد : إسرائيل وإيران على حافة مواجهة كبرى إنستغرام تطور ميزة جديدة للعثور على الاهتمامات المشتركة بين الأصدقاء مشجعون إسرائيليون يثيرون أزمة دبلوماسية مع بولندا بلافتة مشينة حزب الله يتوعد: لن نسلم سلاح المقاومة وسنخوض معركة كربلائية ضد الحكومة اللبنانية وصول طائرة اليمنية الجديدة مملكة اوسان الى مطار عدن الدولي .. عاجل بنك حكومي عراقي متهم بتحويل أموال للحوثيين أول دولة أوروبية تحذر من خطر انتشار المجاعة في اليمن وتُحمّل الحوثيين المسؤولية
كشف النصر عن نجاحه في ضم الجناح الفرنسي كينجسلي كومان قادما من بايرن ميونيخ الألماني.
وقال النصر عبر حسابه على إكس “أنهت إدارة شركة النصر إجراءات توقيع العقد مع النجم الفرنسي كينجسلي كومان قادما من بايرن ميونيخ الألماني.
يمتد عقد كومان مع النصر حتى عام 2028”.
اللاعب الفرنسي صاحب الـ (29 عاما)، كان ضمن تشكيلة فرنسا في كأس العالم 2022 في قطر، القميص رقم 21 في النصر.
وبدأ كومان مسيرته في أكاديمية باريس سان جيرمان للشباب قبل أن يلعب للفريق الأول موسم 2013-2014 لينتقل إلى يوفنتوس في العام التالي قبل إعارته إلى بايرن ميونيخ في الفترة من 2015 إلى 2017 قبل التعاقد معه بشكل دائم حتى انتقاله للنصر.
وقضى كومان عشر سنوات مع بايرن ميونيخ حقق خلالها 21 لقبا مختلفا بعدما خاض 339 مباراة في كافة المسابقات