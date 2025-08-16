الهلال يفاجئ الاتحاد بأمر يزلزل الشارع الرياضي.. تفاصيل مثيرة

السبت 16 أغسطس-آب 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 128

شهدت الساعات الأخيرة مفاجأة من الهلال للاتحاد بشأن إمكانية رحيل علي البليهي عن الموج الأزرق في موسم الانتقالات الصيفية الجارية، بعد قرار الإيطالي سيموني إنزاغي، المدير الفني للزعيم برحيل اللاعب، لكن إدارة الموج الأزرق ترغب في مساومة الاتحاد للموافقة على رحيل علي البليهي في موسم الانتقالات الصيفية الجارية، وهو ما قد يزلزل الشارع الرياضي في حال حدوث هذا الأمر.

ونستعرض لكم من خلال التقرير الآتي، مفاجأة الهلال للاتحاد بسبب علي البليهي، أرقام علي البليهي موسم 2024-2025، موعد مباراة الاتحاد القادمة، نظرا للبحث المتزايد من قبل الجماهير الراغبة في متابعة كافة التفاصيل الخاصة بأخبار انتقالات دوري روشن السعودي.

علي البليهي علي البليهي مفاجأة الهلال للاتحاد بسبب علي البليهي كشفت صحيفة اليوم أن الهلال فاجئ الاتحاد بطلب التعاقد مع أحمد الغامدي، لاعب النمور من أجل تدعيم صفوف الفريق في موسم الانتقالات الجارية.

وأكدت الصحيفة أن هذا الطلب من قبل إدارة الموج الأزرق للتخلي عن علي البليهي، خاصة أنه سيرحل عن الأزرق بعد قرار إنزاغي.

علي البليهي علي البليهي مفاوضات الاتحاد لضم علي البليهي أكدت العديد من التقارير الصحفية أن الاتحاد يرغب في ضم علي البليهي؛ من أجل تدعيم خط الوسط في موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وتابعت التقرير أن إدارة الاتحاد ترغب في حسم الصفقة خلال الساعات القليلة الماضية، لاسيما مع قرب غلق باب الميركاتو.

البليهي علي البليهي – الهلال أرقام علي البليهي موسم 2024-2025 بالنسبة إلى أرقام علي البليهي موسم 2024-2025، فلم يقدم اللاعب المستوى المأمول في الموسم الماضي، مما جعله من أبرز الأسماء الراحلين عن الموج الأزرق في موسم الانتقالات الصيفية الجارية، وإليكم إحصائيات اللاعب:

عدد المباريات: 26 مواجهة.

عدد الأهداف: 4 أهداف.

عدد البطاقات الصفراء: 2 بطاقة صفراء.

موعد مباراة الاتحاد القادمة من المقرر أن يلتقي الفريق الأول بنادي الاتحاد نظيره النصر في قمة مرتقبة ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي، يوم الثلاثاء الموافق 19 أغسطس 2025، حيث إنه من المقرر أن تنطلق صافرة المواجهة في تمام الساعة 3 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وعن موعد مباراة الاتحاد القادمة في عدد من الدول العربية، فجاء كالتالي:

موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد النصر يوم الثلاثاء المقبل هو الساعة 1 ظهرا بتوقيت تونس. موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد النصر يوم الثلاثاء المقبل هو الساعة 4 مساء بتوقيت الإمارات