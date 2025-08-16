طبول الحرب تقرع من جديد : إسرائيل وإيران على حافة مواجهة كبرى

السبت 16 أغسطس-آب 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

رفعت إسرائيل وإيران منسوب التأهب العسكري إلى أعلى درجاته، وسط مخاوف من اندلاع مواجهة مفاجئة خلال الفترة القريبة. قائد قوات الإنقاذ في الجيش الإسرائيلي، العقيد شلومي بن يائير، أكد أن وحداته «جاهزة لمواجهة أي طارئ»، مشيراً إلى أن الاستعدادات الحالية تتجاوز النمط التقليدي.

وتزامن ذلك مع تصريحات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لم يستبعد فيها هجوماً إيرانياً خاطفاً يستدعي «يقظة دائمة».

في المقابل، كشفت مصادر في طهران أن «الحرس الثوري» أصدر أوامر بالاستنفار الشامل لجميع وحداته، مع تعليمات بتشديد حماية المنشآت الحيوية والبنية التحتية، خصوصاً محطات الطاقة.

صحف إسرائيلية حذرت من دعم صيني محتمل لإيران في مجال الصواريخ الباليستية، فيما أجرى الجيش مناورات مفاجئة لرفع جاهزية قواته وأجهزته الأمنية.

التوتر تصاعد مع تهديد وزير الدفاع الإسرائيلي باغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، في وقت تواصل طهران وحلفاؤها، من «حزب الله» إلى الحوثيين، إطلاق رسائل إنذار لتل أبيب.

مراقبون اعتبروا أن المنطقة باتت أمام «مفترق طرق خطير»، حيث قد تتحول أي خطوة خاطئة إلى حرب إقليمية شاملة.