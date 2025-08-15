إنستغرام تطور ميزة جديدة للعثور على الاهتمامات المشتركة بين الأصدقاء

الجمعة 15 أغسطس-آب 2025 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 213

تعمل منصة "إنستغرام" على تطوير ميزة جديدة تدعى "بيكس" (Picks)، وذلك لتيسير العثور على الاهتمامات المشتركة بين الأصدقاء، وفق تقرير نشره موقع "تيك كرانش" (Tech Crunch) التقني.

وتؤكد "ميتا" في حديثها مع تيك كرانش أنها تعمل على هذه الميزة وتقترب من طرحها للمستخدمين حول العالم، إذ لاحظها في البداية المطور أليساندرو بالوزي، وتحدث عنها في حساب "إكس" الخاص به.

كما تمكّن بالوزي من الوصول إلى لقطات شاشة تعبر عن الميزة الجديدة وآلية عملها، إذ تحتاج فقط لاختيار اهتماماتك الشخصية ثم تنتقل إلى قائمة الأصدقاء لتجد كل من يشاركك في الاهتمامات.

وتأتي هذه الميزة لتعزيز رؤية المدير التنفيذي للمنصة آدم موسيري، الذي أكد أن المنصة تركز في عام 2025 على الإبداع وتعزيز التواصل بين المستخدمين.

يذكر أن منصة إنستغرام تواجه في الوقت الحالي انتقادات عالمية بسبب طرح ميزة الخرائط الجديدة الخاصة بها، وذلك بسبب المخاوف الأمنية التي تسبب فيها الميزة عبر الكشف عن منازل المستخدمين ومشاهير المنصة.

كما طالب العديد من المستخدمين بحذف ميزة الخرائط الجديدة، مشيرين إلى عدم حاجتهم إليها، وتعد موجة الانتقادات هذه من كبرى الموجات التي واجهتها المنصة في الآونة الأخيرة.

ويرى البعض أن تطبيق منصة إنستغرام مزدحم بالمزايا الإضافية التي لا يحتاجها المستخدمون ولا يرغبون في استخدامها على الإطلاق، وقد تكون ميزة "بيكس" إحدى هذه المزايا التي لا تجد استخداما لها.

وتحاول إنستغرام جاهدة تقديم مزايا جديدة توازي "تيك توك" لجذب المستخدمين إليها، بما في ذلك التركيز على مقاطع الفيديو الصغيرة والسريعة، وإطلاق تطبيق لتعديل هذه المقاطع بشكل مباشر.