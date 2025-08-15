وصول طائرة اليمنية الجديدة مملكة اوسان الى مطار عدن الدولي .. عاجل

الجمعة 15 أغسطس-آب 2025 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 306

وصلت إلى مطار عدن الدولي، اليوم الجمعة، طائرة الخطوط الجوية اليمنية الجديدة من طراز إيرباص 320 والتي اطلق عليها اسم "مملكة أوسان"،عقب إنضمامها لاسطول الشركة.

وخلال حفل الاستقبال، هنأ وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، قيادة الوزارة والخطوط الجوية اليمنية وابناء اليمن كافة بهذا الإنجاز..

موضحاً ان الطائرة الجديدة "مملكة أوسان"، تعد الرابعة لاسطول اليمنية وتمثل إضافة نوعية وستساهم بدرجة كبيرة في تخفيف الضغط على الرحلات والسفر .

واكد الوزير حُميد، ان الخطوط الجوية اليمنية تسير بخطى واثقة وتعيد بناء اسطولها وأصولها رغم الظروف التي مرت بها واستطاعت تجاوزها بكل جدارة رغم كل التحديات..منوهاً بدعم الحكومة ووزارة النقل لكافة الجهود الذي تقوم بها اليمنية.

وجدد وزير النقل التأكيد على إلتزام الخطوط الجوية اليمنية، ووزارة النقل بقرار مجلس الوزراء بإعادة النظر باسعار تذاكر السفر والبيع بالعملة الوطنية تماشياً مع التحسين في عملية الصرف للعملة المحلية، ورفع المعاناة عن كاهل المواطن في ظل الظروف التي تشهدها البلاد.

من جانبه اوضح رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن ناصر محمود، ان سعة هذه الطائرة 150 راكبا، وتتوزع مقاعدها بين درجة رجال الأعمال ودرجة سياحية. مشيرا إلى ان إطلاق هذا الاسم عليها جاء تيمناً بالحضارة اليمنية القديمة (أوسان).

وقال " ان شراء هذه الطائرة يأتي في إطار خطط التطوير والتحديث للناقل الوطني".. مثمناً الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ودولة رئيس الوزراء سالم بن بريك، بالناقل الوطني وحرصهم الكامل على دعم جهود تطويره وتسهيل العديد من الإجراءات لخدمة كافة أبناء الجمهورية..مؤكدا أن مجلس إدارة الشركة سيعمل على رفد الأسطول بطائرة أخرى بمطلع عام 2026.

بدوره أفاد نائب المدير العام للشؤون التجارية محسن حيدرة، بأن الطائرة التي ستدخل الخدمة، اليوم، ستخفف الضغط الكبير على الرحلات، وستمكن الشركة من إضافة رحلات للمناطق المزدحمة وافتتاح خطوط جديدة..لافتاً الى ان هذا الانجاز هو نتاج جهود قيادة الشركة التي عملت بكل تفان خلال السنوات الثلاث الماضية على الرغم من المعوقات التي خلقتها مليشيات الحوثي الإرهابية من خلال إحتجاز أموال الشركة وتدمير أربع من طائراتها بمطار صنعاء.