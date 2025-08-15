الكشف عن قوات ضاربة وبأعداد هائلة في محور مران بصعدة ووزير الدفاع يتفقد جاهزيتها.. صور

الجمعة 15 أغسطس-آب 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

اشاد وزير الدفاع الفريق ركن دكتور محسن محمد الداعري، بالضبط والربط العسكري ومستوى الجاهزية واليقظة العالية لدى منتسبي محور مران بمحافظة صعدة. مشددا على مضاعفة التدريب باعتباره ركيزة اساسية.

وكشفت مشاهد جوية لمنتسبي محور مران عن إستكمال تجهيز قوات ضاربة وبأعداد هائلة وجاهزية عالية .

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية، اليوم، الى محور مران للاطلاع على جاهزيته العسكرية، حيث استمع الوزير الداعري ومعه رئيس هيئة الاسناد اللوجستي اللواء عبدالعزيز الفقيه، وقائد المنطقة العسكرية الخامسة، اللواء الركن يحيى صلاح، من قائد محور مران قائد ألوية العروبة اللواء، الركن عبدالكريم السدعي، الى عرض موجز حول الجاهزية القتالية والموقف العملياتي والميداني في نطاق انتشار المحور، وجهود التدريب والتأهيل، والانجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية.

واكد الوزير الداعري، على اهمية التنسيق وتظافر الجهود، وتوحيد الطاقات للخلاص من المليشيا الحوثي الإرهابية. موضحاً ان الشعب اليمني يراهن على قواته المسلحة للتخلص من براثن الظلام والتخلف والمذهبية والمناطقية والامامة.

وعبر وزير الدفاع، عن شكره للأشقاء في المملكة العربية السعودية، وقيادتها الرشيدة على موقفهم العروبي الاصيل في دعم اليمن وقضيته.

ونقل وزير الدفاع، الى قيادة ومنتسبي محور مران وألوية العروبة، تحيات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس ودولة رئيس الوزراء سالم بن بريك والحكومة.