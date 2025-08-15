مشجعون إسرائيليون يثيرون أزمة دبلوماسية مع بولندا بلافتة مشينة حزب الله يتوعد: لن نسلم سلاح المقاومة وسنخوض معركة كربلائية ضد الحكومة اللبنانية وصول طائرة اليمنية الجديدة مملكة اوسان الى مطار عدن الدولي .. عاجل بنك حكومي عراقي متهم بتحويل أموال للحوثيين أول دولة أوروبية تحذر من خطر انتشار المجاعة في اليمن وتُحمّل الحوثيين المسؤولية الكشف عن قوات ضاربة وبأعداد هائلة في محور مران بصعدة ووزير الدفاع يتفقد جاهزيتها.. صور اللجنة الإعلامية للجالية اليمنية في ماليزيا تنظم ندوة فكرية عن الهوية الوطنية اليمنية بايرن ميونخ يعلن اقتراب انتقال كومان إلى صفوف النصر السعودي ثلاث استراتيجيات إسرائيلية تهدد الضفة الغربية.. الخبراء يحذرون الصفقات الخمس الأغلى في الدوري الإنجليزي لموسم 2025-2026
اشاد وزير الدفاع الفريق ركن دكتور محسن محمد الداعري، بالضبط والربط العسكري ومستوى الجاهزية واليقظة العالية لدى منتسبي محور مران بمحافظة صعدة. مشددا على مضاعفة التدريب باعتباره ركيزة اساسية.
وكشفت مشاهد جوية لمنتسبي محور مران عن إستكمال تجهيز قوات ضاربة وبأعداد هائلة وجاهزية عالية .
جاء ذلك خلال زيارته التفقدية، اليوم، الى محور مران للاطلاع على جاهزيته العسكرية، حيث استمع الوزير الداعري ومعه رئيس هيئة الاسناد اللوجستي اللواء عبدالعزيز الفقيه، وقائد المنطقة العسكرية الخامسة، اللواء الركن يحيى صلاح، من قائد محور مران قائد ألوية العروبة اللواء، الركن عبدالكريم السدعي، الى عرض موجز حول الجاهزية القتالية والموقف العملياتي والميداني في نطاق انتشار المحور، وجهود التدريب والتأهيل، والانجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية.
واكد الوزير الداعري، على اهمية التنسيق وتظافر الجهود، وتوحيد الطاقات للخلاص من المليشيا الحوثي الإرهابية. موضحاً ان الشعب اليمني يراهن على قواته المسلحة للتخلص من براثن الظلام والتخلف والمذهبية والمناطقية والامامة.
وعبر وزير الدفاع، عن شكره للأشقاء في المملكة العربية السعودية، وقيادتها الرشيدة على موقفهم العروبي الاصيل في دعم اليمن وقضيته.
ونقل وزير الدفاع، الى قيادة ومنتسبي محور مران وألوية العروبة، تحيات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس ودولة رئيس الوزراء سالم بن بريك والحكومة.