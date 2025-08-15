بايرن ميونخ يعلن اقتراب انتقال كومان إلى صفوف النصر السعودي

الجمعة 15 أغسطس-آب 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 53

أعلن بايرن ميونخ الألماني، الجمعة 15 أغسطس 2025، اقتراب انتقال لاعبه الفرنسي كينجسلي كومان إلى صفوف النصر السعودي، بعد وصول المفاوضات بين الطرفين إلى المراحل النهائية.

وأشار المدير الرياضي لبايرن ميونخ، كريستوف فرويند، إلى أن المفاوضات مازالت مستمرة بين النصر والنادي البافاري، وأن الصفقة لم تحسم بشكل كامل، ولكنها قريبة من التحقق.

بايرن: كومان لاعب وشخص رائع

قال فرويند في تصريحات صحفية “المحادثات النهائية جائية، ولم يتم حسم الصفقة بعد، ولكن إذا تمت، ستكون نهاية جيدة للاعب أمضى 10 سنوات في صفوف الفريق، وحقق معه العديد من الألقاب، فهو شخص رائع”.

ومن جانبه ألمح، فينسنت كومباني، باقترب رحيل كومان عن الفريق، وذلك بعدما أكد أنه “عند رحيل لاعب ناجح مثل كومان عن النادي، يكون الأمر موثرا”، وهو ما يشير إلى اقتراب انتقال اللاعب للنصر.

ومن المقرر أن ينضم كومان إلى النصر قبل انطلاق كأس السوبر السعودي، على أن يتوجه إلى هونج كونج، مقر إقامة البطولة، بعد اكتمال المفاوضات بنجاح، وسط أنباء عن إتمام الصفقة مقابل 25 مليون يورو بالإضافة إلى حوافز متوقفة على أداء النجم الفرنسي.