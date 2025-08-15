الصفقات الخمس الأغلى في الدوري الإنجليزي لموسم 2025-2026

الجمعة 15 أغسطس-آب 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

تنطلق منافسات الدوري الإنجليزي لموسم 2025-2026، الجمعة 15 أغسطس 2025، وشهدت الأسابيع السابقة للبطولة، إجراء أغلب الفرق العديد من الصفقات الهامة في موسم الانتقالات الصيفية، استعدادا للصراع على اللقب.

وسيطر ليفربول على موسم الانتقالات بأغلى صفقتين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، في ظل مساعيه لدعم كل خطوطه، في رحلة الدفاع عن اللقب، الذي توج به الموسم الماضي بفارق 10 نقاط عن أرسنال أقرب منافسيه وصاحب الوصافة.

فلوريان فيرتز

نجح ليفربول في الحصول على خدمات النجم فلوريان فيرتز قادما من باير ليفركوزن، وذلك بالرغم من محاولة أكثر من فريق ضم اللاعب في “الميركاتو الصيفي”، إلا أن إدارة الريدز قدما عرضا ضخما، جعله اللاعب الأغلى خلال موسم الانتقالات الجاري.

وانضم فيرتز إلى ليفربول مقابل 125 مليون يورو، ليضيف إلى الفريق الإنجليزي الابداع الذي يتفقد له في الخطوط الأمامية، وقد يكون أحد أهم الأوراق الهجومية بالنسبة للمدير الفني الهولندي أرني سلوت، حسب تصريحاته الأخيرة، بعد مشاركة اللاعب في تحضيرات الموسم.

هوجو إيكيتيكي

أما الصفقة الثانية في قائمة الأعلى بالدوري الإنجليزي، فكانت من نصيب الفرنسي هوجو إيكيتيكي، الذي انتقل من أينتراخت فرانكفورت الألماني إلى صفوف ليفربول.

وكان ليفربول يسعى لضم مهاجم، لتعويض رحيل البرتغالي ديوجو جوتا، الذي لقي مصرعه في حادث مروع الشهر الماضي، ليقرر التعاقد مع إيكيتيكي، مقابل 95 مليون يورو، ويحجز مكانه في التشكيلة الأساسية لليفربول سريعا.

بريان مبويمو

وفي المركز الثالث يأتي الكاميروني بريان مبويمو مهاجم مانشستر يونايتد الجديد، والذي انضم إلى صفوف الفريق قادما من برينتفورد، من أجل دعم هجوم “الشياطين الحمر”، في رحلة البحث عن العودة إلى الصراع على القمة.

انضم مبويمو إلى صفوف مان يونايتد مقابل 75 مليون يورو، ويسعى لتعويض رحيل البرازيلي أنتوني، الذي لم يقدم الأداء المنتظر مع الفريق الإنجليزي، ويستطيع اللعب في مركزي الهجوم والجناح.

ماتيوس كونيا

أما المركز الرابع فكان من نصيب البرازيلي ماتيوس كونيا، الذي انتقل من ولفرهامبتون إلى مانشستر يونايتد، لدعم الخطوط الأمامية بعد رحيل ماركوس راشفورد معارا، ومع خبرته في الدوري الإنجليزي قد يحدث الفارق مع الفريق الذي عانى الموسم الماضي، واحتل المركز الـ15 في جدول ترتيب “البريمييرليج” الموسم الماضي.

وصلت قيمة صفقة إلى 74 مليون يورو، وهو ما يعكس ضخ معظم فرق القمة في الدوري الإنجليزي استثمارات ضخمة لضم مهاجمين خلال الميركاتو الصيفي.

مارتن زوبيميندي

وفي المركز الخامس يأتي لاعب وسط أرسنال، مارتن زوبيميندي، والذي انضم إلى “الجانرز” قادما من ريال سوسييداد مقابل 70 مليون يورو.

وتشكل الصفقة دعما مميزا لوصيف الدوري الموسم الماضي في وسط الملعب، خاصة أن اللاعب يتميز بالتحكم في نسق المباريات والذكاء التكتيكي والتقدم بالكرة للخطوط الأمامية بشكل مميز.